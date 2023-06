Kurz nachdem Fremdgeh-Regeln bekannt werden: Neymar bittet Freundin um Verzeihung!

Paris (Frankreich) - Nur wenige Stunden, nachdem die Nachricht die Runde gemacht hatte, dass Neymar (31) mit seiner Freundin Bruna Biancardi (29) eine Fremdgeh-Vereinbarung hat, postete der brasilianische Fußballstar eine öffentliche Entschuldigung an seine Freundin!

Bisher inszenierten sich Neymar (31) und Bruna Biancardi (29) auf Instagram als glückliches Paar, doch dieses Bild bekommt Risse. © Screenshot/Instagram/neymarjr

Und die hat es in sich! In dem ellenlangen Post fleht der teuerste Fußballer aller Zeiten die Mutter seines ungeborenen Kindes an, ihm für seine Fehler zu vergeben.

"Bru, ich mache das für euch beide und eure Familie", beginnt der 31-Jährige seine Nachricht.

"Das Unverzeihliche rechtfertigen. Das brauche ich nicht. Aber ich brauche euch in UNSEREM Leben", setzt er seinen bizarren Post fort.

Er habe gesehen, wie sehr sie gelitten habe, aber auch, wie sehr beide an der Seite des jeweils anderen sein wollten.

Biancardi sei von "alldem" in dem intimen Moment der Schwangerschaft getroffen worden, genau wie ihre Familie.

Auch wenn er es nicht explizit nennt, darf stark vermutet werden, dass sich seine wortreiche Entschuldigung auf das Bekanntwerden der Seitensprung-Regeln bezieht.