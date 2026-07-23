Mit wenigen Worten: Ex-Nationaltrainer macht Todesfall in Familie öffentlich

Belgrad (Serbien) - Schwerer Verlust für Dragan Stojković (61). Der Ex- Fußballprofi und ehemalige Nationalcoach Serbiens hat seine Mutter verloren. Den Schicksalsschlag machte der 61-Jährige am Mittwochabend auf Instagram öffentlich.

Dragan Stojković (61) muss den Tod seiner Mutter (†85) verkraften. © ADRIAN DENNIS / AFP

In einer Story verabschiedete er sich mit wenigen, aber emotionalen Worten von ihr: "Meine liebe Mutter, mögest du in Herrlichkeit und Frieden ruhen."

Stojković, der die serbische Nationalmannschaft zwischen März 2021 und Oktober vergangenen Jahres als Cheftrainer geführt hatte, fügte seiner Nachricht auch die Lebensdaten seiner Mutter hinzu. Daraus geht hervor, dass sie am Dienstag im Alter von 85 Jahren verstarb.

Für den früheren Fußball-Star bricht damit ein wichtiger Halt weg. Sie gehörte nämlich zu den wichtigsten Menschen in seinem Leben. Das hatte er selbst in der Vergangenheit immer wieder betont. Auch ihre Worte ließen erkennen, wie wichtig sie einander waren.

In einem damaligen Interview mit der Zeitung "Danas" blickte sie unter anderem auf seine Kindheit zurück, erzählte mehr über seinen Charakter und machte deutlich, wie eng die Bindung zwischen den beiden war. "Ich bin überglücklich und stolz, Dragans Mutter zu sein", sagte sie einst. Dass sie allen Grund dazu hatte, zeigt ein Blick auf dessen Karriere.