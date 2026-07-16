Verursachte der Fußball seinen Tod? Weltmeister starb wohl auch wegen zu vieler Kopfbälle

Stockport (England) - Vor beinahe sechs Jahren starb der englische Fußball-Weltmeister Norbert "Nobby" Stiles im Alter von 78 Jahren. Jetzt steht wohl endgültig fest: Auch der Fußball trug zu seinem Tod bei!

Fast sechs Jahre nach dem Tod von Norbert "Nobby" Stiles (†78) legt die Gerichtsmedizin einen Zusammenhang zum Kopfballspielen nahe. © Paul ELLIS / POOL / AFP

In den Jahren vor seinem Tod litt der 28-malige Nationalspieler an schwerer Demenz, musste gar seine WM-Siegermedaille verkaufen, um für seine Pflege aufkommen zu können.

Seine Familie kämpfte schließlich darum, dass sein Tod vollumfänglich untersucht wird, weshalb am Mittwoch die Ergebnisse der Gerichtsmedizin vor einem Untersuchungsgericht in Stockport vorgestellt wurden.

Dort erklärte Gerichtsmedizinerin Alison Mutch dem Guardian zufolge, dass der Tod von Stiles unter anderem auf eine Hirnerkrankung zurückzuführen sei, die durch wiederholtes Kopfballspielen verursacht worden sei. Der Untersuchung zufolge habe der Weltmeister von 1966 in seiner Karriere rund 140.000 Kopfbälle gespielt.

Zwar habe Stiles auch an Alzheimer gelitten, dazu sei jedoch die degenerative Gehirnerkrankung CTE (Chronisch-traumatische Enzephalopathie) gekommen, die durch wiederholte leichte Stöße oder Schläge auf den Kopf verursacht wird und dabei Nervenzellen zerstört.

Neuropathologe Dr. Daniel Du Plessis sagte demnach vor dem Gericht: "Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass sein häufiges Köpfen seine CTE ausgelöst hat", und bestätigte das auch auf Nachfrage erneut.