Miroslav Klose auf Jobsuche: "Muss zu 100 Prozent passen"

Der Ex-Nationalspieler wurde beim österreichischen Bundesligisten SCR Altach entlassen. © Dietmar Stiplovsek/APA/dpa

Dem WM-Rekordtorschützen glückte das persönliche Umschaltspiel aber rasch.

"Dann habe ich schnell wieder den Computer eingeschaltet und mir dort meine Notizen gemacht. Ich habe die Zeit in Altach Revue passieren lassen, mir überlegt, was ich hätte anders machen können. Wo habe ich Fehler gemacht, welche Schlüsse kann ich daraus ziehen? Solche Dinge schreibe ich mir gerne in einer Art Tagebuch auf", verriet Klose der Deutschen Presse-Agentur.

Zwei Monate später ist der frühere Weltklassestürmer, der vor dem Kapitel Altach als Co-Trainer von Hansi Flick (58) beim FC Bayern große Erfolge feierte, bereit für eine neue Herausforderung.

"Ich möchte so schnell wie möglich wieder als Trainer arbeiten. Die neue Aufgabe muss aber für mich zu 100 Prozent passen und ich muss davon total überzeugt sein", sagt der 44-Jährige, der den "nächsten sinnvollen Schritt" in seiner zweiten Laufbahn machen möchte.

Besonders reizvoll findet Klose, der in der Bundesliga für den 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen und den FC Bayern sowie in Italien für Lazio Rom stürmte, die Länder, in denen er seine Tore schoss.