Nach schwerem Sturz und verfrühtem Beileid: Torwart-Talent stirbt mit nur 20 Jahren!

Torwart Justin Cornejo (†20) wurde nur 20 Jahre alt. © Screenshot/Instagram/justincornejo_

"Keine Worte oder Phrasen können uns den Schmerz nehmen, den wir in diesem Augenblick empfinden. Die Erinnerung, die er uns allen hinterlässt, wird uns die Kraft geben, die wir brauchen, um das zu überstehen", schrieb der südamerikanische Verein am späten Dienstagabend in den sozialen Netzwerken.

"Justin, du wirst immer in unseren Herzen sein. Ruhe in Frieden, mein Freund. Wir lieben dich sehr", hieß es in der Mitteilung weiter.

Bereits im Laufe des gestrigen Dienstags hatte der 16-fache Meister Ecuadors bestätigt, dass der junge Schlussmann seit Montag im Krankenhaus liege und sein Zustand kritisch sei. Aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie wollte man allerdings keine Einzelheiten bekannt geben.

Damit reagierte der Barcelona SC auch auf mehrere Falschmeldungen, die zu dieser Zeit im Netz kursierten. Unter anderem hatten Verband und Liga mitgeteilt, dass der Kicker bereits verstorben sei - und damit für Wirbel gesorgt.