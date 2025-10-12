Ostdeutsche Landespokale: Gleich sieben Underdogs werfen Favoriten raus!

Leipzig - In der Länderspielpause ging es für viele ostdeutsche Vereine in den Landespokalen darum, dem Finale einen Schritt näherzukommen. Gleich sechs Favoriten zogen aber gegen unterklassige Vereine den Kurzen.

Jubel in Plauen: Trainer Sedat Gören (r.) und seine Assistenten bezwangen den FC Eilenburg. © IMAGO/Johannes Schmidt

Eine Überraschung gelang in der 3. Runde des Sachsenpokals dem VFC Plauen. Der Regionalliga-Absteiger, der in der Oberliga NOFV-Süd fünf Punkte hinter Spitzenreiter SC Freital liegt, zog durch Tore von Johan Martynets (31. Minute) und Matheus de Moura Beal (68.) gegen den klassenhöheren FC Eilenburg ins Achtelfinale ein.

Dies gelang mit Ach und Krach auch dem Oberligisten FC Grimma, der beim siebtklassigen SC Syrau durch einen Doppelpack von Paul Schneider (12./20) schnell 0:2 zurücklag, durch Tommy Kind (59./90.+5) aber in die Verlängerung gerettet wurde.

Dort drehten Julian Luis Janz (104.) und Kevin Werner (108.) das Match zu Gunsten der Muldestädter.

Sachsenligist Lipsia Eutritzsch musste die Segel streichen, verlor bei Landesklassist Fortschritt Lichtenstein 0:2.

Nah dran an einer Überraschung war der Meißner SV, der nach 69 Minuten durch Tore von David Halbich, Paul Körner und Tim Krutoff 0:3 gegen den klassenhöheren FC Oberlausitz Neugersdorf zurückgelegen hatte. Dann trafen Tom Findeisen und Jonas Bakondi zum 2:3-Anschluss, bei dem es aber blieb.