Polizei-Wahnsinn gegen Gladbach-Fans vor Frankfurt-Spiel: "Urinieren ist nur vereinzelt gestattet"

Ginsheim-Gustavsburg/Frankfurt/Mönchengladbach – Vor dem Bundesligaspiel von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach in Frankfurt sind Fans der Gäste im Bahnhof Mainz-Gustavsburg von der Polizei kontrolliert worden.

Am Bahnhof Mainz-Gustavsburg kam es zu einer groß angelegten Kontrolle in einem weitestgehend mit Gladbacher Fans besetzten Zug. © Twitter/Fanhilfe Mönchengladbach

Seit etwa 16.30 Uhr stellten die Beamten die Identität einiger Fans aus einem Zug in Richtung Frankfurt fest, wie der Sprecher der Bundespolizeidirektion Koblenz, der vor Ort am Einsatz beteiligt war, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die "Fanhilfe Mönchengladbach" kritisierte die Maßnahmen in den sozialen Medien.

Grund für die polizeilichen Maßnahmen sei ein Vorfall im Bonner Raum, bei dem die Polizei aufgrund von schwerer Körperverletzung, Körperverletzung und Landfriedensbruch ermittele. Weitere Details zu diesem Vorfall gab die Bundespolizei zunächst nicht bekannt.

Fans der Gladbacher, die erst in Mainz in den Zug gestiegen waren, und andere Reisende wurden den Angaben zufolge "vor Ort entlassen". Fans, die vorher zugestiegen seien, seien "auf gefährliche Gegenstände hin abgetastet" worden, erklärte der Sprecher.

Für die Fußball-Fans im Zug habe es keine Trinkmöglichkeiten gegeben, Urinieren sei nur "vereinzelt gestattet" gewesen, hieß es in einem Tweet der "Fanhilfe Mönchengladbach".