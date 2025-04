Skandal in Wien: Spieler von Bierbechern am Kopf getroffen

Im Viertelfinale der Conference League ist es im Rückspiel zwischen Rapid Wien und Djurgardens IF zum Skandal gekommen. Bierbecher flogen auf die Spieler.

Von Tina Hofmann

Wien (Österreich) - Es sollte ein denkwürdiger Abend in Wien-Hütteldorf werden, doch am Ende sorgten die Fans von Rapid Wien für einen handfesten Skandal. Im Rückspiel des Viertelfinales in der Conference League erwiesen sich die Anhänger als schlechte Verlierer.

Nach dem 4:1 für Djurgardens wurden erst Tobias Gulliksen (21, 2.v.l.) und Viktor Bergh (25, am Boden) von Bierbechern getroffen. © imago / GEPA pictures Es lief die Verlängerung, als Tobias Gulliksen (21) das 4:1 für Djurgardens IF aus Schweden erzielte. Kurz nach seinem Tor flogen während des Jubels mit seinen Teamkollegen plötzlich die Bierbecher von den Rängen in Richtung Rasen. Die Geschosse trafen den Norweger am Hinterkopf. Der Inhalt hatte sich vorher schon über seine Teamkollegen ergossen und einen weiteren Spieler getroffen. Die sportlichen Messen waren nach seinem zweiten Treffer in diesem Spiel gelesen. Rapid hatte das Hinspiel mit 1:0 in Schweden gewonnen. Doch schon zeitig machte Mamadou Sangaré (22) den Träumen vom Weiterkommen einen Strich durch die Rechnung, als er bereits in der siebten Minute aufgrund eines groben Foulspiels die Rote Karte sah. Fußball Sorge um Nationaltorhüter: Keeper bleibt nach brutalem Zusammenprall regungslos liegen Die Gastgeber spielten von da an in Unterzahl, kassierten kurz vor der Pause einen Elfmeter wegen Handspiels. Den gab ausgerechnet der englische Schiedsrichter Anthony Taylor (46), der beim EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien den Handelfmeter, verursacht durch Marc Cucurella (26), nicht gab.

Als Tobias Gulliksen das 4:1 schießt, kennt der Frust bei den Rapid-Fans keine Grenzen mehr