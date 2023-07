30.000 Zuschauer? In diesem Stadion könnte am Freitagabend der Regionalliga-Rekord fallen!

Aachen - Wenn am Freitagabend um 19.30 Uhr das Auftaktspiel zur Regionalliga -West-Saison 2023/24 angepfiffen wird, wird der Aachener Tivoli aus allen Nähten platzen. Angesichts möglicher 30.000 Zuschauer werden Erinnerungen an 2015 wach.

Im Aachener Tivoli wird am Freitagabend das Eröffnungsspiel der Regionalliga West 2023/24 steigen. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Countdown läuft: in Aachen soll am Freitagabend das größte Fußballfest seit vielen Jahren gefeiert werden. Der Grund ist ein banaler: Das erste Saisonspiel gegen den Wuppertaler SV steht an.

Klar, dass das einige mehr Zuschauer zieht. Aachen dümpelt zwar nun in der elften Saison in der viertklassigen Regionalliga West rum, gilt dennoch seit Jahren als Zuschauer-Krösus. Allein vergangene Spielzeit kamen im Schnitt 9.162 Fans pro Spiel.

Starke Werte für die 4. Liga, aber noch keine rekordverdächtigen. Die aktuelle Euphorie rund um die Aachener hängt im Wesentlichen mit den Ambitionen des früheren Bundesligisten (2006/07) zusammen:

Vollmundig hat man den Aufstieg in die 3. Liga als selbsterklärtes Ziel ausgerufen. Mutig, denn zuletzt schloss der UEFA-Cup-Teilnehmer von 2004 mit Platz 8, 12 und 14 stets im grauen Mittelfeld ab.

Doch Aachen scheint in den zurückliegenden Monaten einiges richtig gemacht zu haben. Das zeigen schon die Zahlen: 5806 Dauerkarten wurden verkauft. "Das ist der helle Wahnsinn", meinte Aachens Geschäftsführer Sascha Eller (47) bereits Anfang Juli gegenüber der Aachener Zeitung.