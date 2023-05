Abstiegskampf Regionalliga Nordost: Wie viele Teams müssen runter?

Ein Blick auf die 3. Liga-Tabelle genügt, um festzustellen, dass wohl mindestens ein ostdeutsches Team herunterkommen wird. Im Worst Case könnte der FSV Zwickau schon an diesem Wochenende als erster Absteiger feststehen. Aber auch der Hallesche FC auf dem ersten Nichtabstiegsplatz 16 ist nach wie vor gefährdet. Und das Restprogramm der Hallenser hat es in sich!

Doch der Reihe nach. Der NOFV hat vor der Spielzeit mehrere Szenarien aufgestellt. So ist zum Beispiel festgeschrieben, dass zwei Teams aus den Oberligen aufsteigen und maximal vier Vereine aus der Regionalliga absteigen werden. Heißt: Die Mannschaft auf Platz 14 - aktuell der FSV 63 Luckenwalde - ist definitiv gerettet.

Mit dem Abstieg des FSV Zwickau aus der 3. Liga muss mittlerweile gerechnet werden, was mindestens zwei Regionalliga-Absteiger bedeuten würde. © Picture Point / Gabor Krieg

Wie viele Teams am Ende in eine der NOFV-Oberligen absteigen, hängt neben den Drittligisten vom Abschneiden der Cottbuser oder Erfurter in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga ab.

Kurz gesagt: Setzt sich der Nordost-Vertreter gegen den bayrischen Kontrahenten durch, muss ein Regionalligist weniger runter! TAG24 beleuchtet alle noch realistischen Szenarien:

Szenario 1: Halle und Zwickau retten sich, Cottbus/Erfurt steigen auf - nur der Tabellenletzte müsste absteigen. Sehr unwahrscheinlich.

Szenario 2: Halle und Zwickau retten sich, Cottbus/Erfurt steigen nicht auf - der Letzte und Vorletzte der Regionalliga gehen runter.

Szenario 3: Halle rettet sich, Zwickau steigt ab, Cottbus/Erfurt steigen auf - zwei Teams würden runtergehen.

Szenario 4: Halle rettet sich, Zwickau steigt ab, Cottbus/Erfurt steigen nicht auf - die drei Tabellenletzten würden absteigen.

Szenario 5: Halle und Zwickau steigen ab, Cottbus/Erfurt steigen auf - drei Teams müssten in die Oberliga.