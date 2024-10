Aufstiegskampf in der Regionalliga: Zig Amateur-Vereine sorgen für Furore!

Deutschland - Etwa ein Drittel der Saison ist in Deutschlands fünf Regionalligen gespielt. Während die West- und Südwest-Staffel wie jeher einen Aufsteiger in die 3. Liga stellen, besitzt die Bayern-Liga dieses Jahr ein Direktmandat. Der Nord und Nordost-Meister duellieren sich am Saisonende in zwei Aufstiegsspielen. TAG24 gibt einen Überblick über den Aufstiegskampf!