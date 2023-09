BFC Dynamo stellte Trainer kurz vor dem Spiel frei - aus triftigem Grund!

Berlin - Als vor Beginn des Wochenendes Gerüchte die Runde machten, dass Heiner Backhaus (41) Nordost-Spitzenklub BFC Dynamo verlassen will, erteilte sein Arbeitgeber eine klare Absage . Gut 24 Stunden später wurde er freigestellt. Was steckt hinter dem Trainerbeben von Hohenschönhausen?

Heiner Backhaus dürfte die Freistellung beim BFC Dynamo alles andere als geschmeckt haben. © Picture Point / Gabor Krieg

Für Nils Weiler dürften es turbulente Stunden gewesen sein. Bis Samstagnachmittag war der langjährige Weggefährte von Heiner Backhaus noch Co-Trainer des BFC Dynamo, am Sonntag stand der 24-Jährige plötzlich selbst als Vorturner an der Seitenlinie.

Sein Wirken beim Regionalliga-Spiel gegen den Greifswalder FC hatte eine nicht alltägliche Bewandtnis - wenige Stunden zuvor stellte der BFC Dynamo Cheftrainer Backhaus aufgrund "vereinsschädigenden Verhaltens" frei.

Oftmals sind es sportliche Dinge, die zu einer Trennung führen. Sich aus einem solchen Grund zu trennen und diesen öffentlich zu artikulieren, ist ein starkes Stück.

Offenbar kam es in den Tagen vor dem Greifswald-Spiel zu einem Zerwürfnis zwischen Vereinsvorstand, Sportdirektor Angelo Vier (51) und auf der Gegenseite Backhaus. Wie am Freitag berichtet, soll Alemannia Aachen großes Interesse an einer Verpflichtung des Trainers zeigen.

Dem erteilte der BFC noch am Freitag im Telefonat mit TAG24 eine Abfuhr - doch Backhaus wollte sich mit der Entscheidung so nicht abfinden.