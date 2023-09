Irres Trainergerücht: Kauft ein Konkurrent den BFC-Coach aus dem Vertrag?

Das klar umrissene Ziel für diese Spielzeit: Der BFC peilt den Aufstieg in die 3. Liga an, gilt bei vielen Experten mindestens als Geheimfavorit . Und Stand jetzt sieht es ganz gut aus für den Meister der Saison 2021/22, nach fünf Spielen belegen die Ost-Berliner Platz vier mit zehn Zählern.

Alles eine Nummer größer als beim BFC - reizt Heiner Backhaus der legendäre Aachener Tivoli? © Rolf Vennenbernd/dpa

Nichtsdestotrotz soll sich Backhaus, der aus dem Ruhrpott stammt, laut des Berichtes mit den Aachenern bereits einig sein. Anders verhält es sich bezüglich der Ablösesumme, die der BFC für seinen starken Mann fordert. Hier liegen die beiden Klubs noch auseinander.

So oder so ist eine zeitnahe Entscheidung zu erwarten, da die Aachener angekündigt hatten, für die kommende Woche den neuen Trainer präsentieren zu wollen.

Gibt also Heiner Backhaus am Wochenende seine Abschiedspartie für den BFC? Die Dynamos müssen am Sonntagmorgen an die Ostseeküste reisen, wo sie auf den aktuell vor sie platzierten Greifswalder FC (Anstoß: 13 Uhr) treffen.

Solange keine Seite das Gerücht dementiert, dürfte es in der bis dato funktionierenden BFC-Mannschaft Thema vor dem sonntäglichen Spitzenspiel sein.