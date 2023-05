Diese Topspieler der Regionalliga Nordost sind am Saisonende ablösefrei!

Berlin - Wenn in wenigen Wochen die Regionalliga Nordost-Saison 2022/23 Geschichte ist, laufen auch die Verträge zahlreicher Spieler aus. TAG24 zeigt eine Top-Auswahl der am 30. Juni endenden Verträge!

Vor seiner Chemnitzer Zeit hielt der Tscheche auch schon für Bautzen (heute Oberliga) und zweimal in Berlin: 2013/14 für Viktoria, 2016 bis 2018 für den Berliner AK.

Und so könnte für den Routinier im Sommer nach fünf Jahren Chemnitz Schluss sein. Ein Mann seiner Klasse dürfte aber weiter auf dem ostdeutschen oder tschechischen Markt begehrt sein.

Drei Jahre später ist Jakubov 34 Jahre alt und der CFC hat mehrfach deutlich den angestrebten Wiederaufstieg verpasst. Eine Vertragsverlängerung mit dem Top-Verdiener ist mehr als offen, auch da in David Wunsch (20) ein veranlagtes Torwart-Talent bereits mit den Hufen scharrt.

Klar, dass die beiden frischgebackenen Väter nicht auf ewig in der 4. Liga kicken wollen. Dies könnte auch für Lok Leipzigs Luca Sirch (23) und Eric Voufack (21) gelten, die sich dank ihrer Leistungen ins Schaufenster gespielt haben.

Maßgeblich am Saisonausgang hängt die Zukunft zahlreicher Schlüsselspieler der Elf von Claus-Dieter Wollitz (57). Denn die Verträge von Kapitän und Linksverteidiger Axel Borgmann (28) sowie Abwehrchef Jonas Hildebrandt (26) verlängern sich nur bei Aufstieg.

Während sich der CFC im dritten Jahr Regionalliga befindet, bestreitet Energie Cottbus schon seine vierte Saison in der 4. Liga. Doch die Aufstiegschancen der Lausitzer stehen gut.

Ballvirtuose Enes Küc (26, m.) von Viktoria Berlin stolziert in 2023 wie kein Zweiter durch die Abwehrreihen der Regionalliga Nordost und sammelte 15 Scorerpunkte. © Picture Point/Gabor Krieg

Im defensiven Mittelfeld hat Tim Campulka (24) in seiner Jugendzeit und zu Beginn bei den Chemnitzer Profis gespielt. Mittlerweile agiert der pass-starke Innenverteidiger meist eine Reihe weiter hinten in der Innenverteidigung.

Außerdem tritt er seit letzter Saison als souveräner Elfmeterschütze in Erscheinung, sodass diese Serie schon acht Treffer auf seinem Konto stehen. Sollte der CFC ihm keine Perspektive mit der Aussicht 3. Liga bieten können, dürften höherklassige Klubs ihr Interesse vertiefen.

Ähnlich gelagert ist der Fall bei Viktoria Berlins Enes Küc (26), der verletzungsbedingt den Großteil der Hinrunde verpasste. In 2023 dreht der Edeltechniker wieder auf! Auch in der Drittliga-Vorsaison deutete er bei den Himmelblauen seine Extraklasse (acht Torbeteiligungen) an.

In der damaligen Hinrunde kickte Küc mit Tolcay Cigerci (28) zusammen, der nach einem Intermezzo in der Türkei seit Sommer 2022 für Liga-Konkurrent VSG Altglienicke sein Können demonstriert.

Der aktuelle Topscorer der Regionalliga Nordost (24 Torbeteiligungen) wollte mit der VSG eigentlich aufsteigen, musste aber Ende März diese Hoffnungen begraben. Dennoch lief die Saison für den Tempodribbler persönlich zufriedenstellend.

Mehr als zufriedenstellend kann man die Entwicklung von Kolja Oudenne (21) bezeichnen, dem seit Längerem höherklassige Anfragen vorliegen sollen. Dass man Ausnahmespieler wie Küc, Cigerci oder eben Oudenne noch eine Spielzeit in der 4. Liga sieht, scheint äußerst unwahrscheinlich.