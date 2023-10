Cottbus auf Aufstiegskurs: So brachte Wollitz den FCE zurück in die Spur

Dieses haben sich die Cottbuser in den jüngsten Wochen hart erarbeiten müssen. Denn nach nur einen Punkt aus den ersten beiden Spielen und einer 0:7-Packung im DFB-Pokal gegen Paderborn wurden Fans und Medien schon unruhig. Einige stellten Team und Trainer, welche in der Vorsaison noch völlig verdient die Meisterschaft geholt hatten, infrage.

Am Ende benötigte Energie Cottbus zweimal Dusel, um im Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz als Sieger vom Platz zu gehen. Zunächst hatte der Ex-Chemnitzer Michel Ulrich (23) einen Elfmeter in der 65. Minute an die Oberkante der Latte gesetzt.

Die großen Vorschusslorbeeren bei 1860 München konnte Martin Kobylanski (29, v.) nicht erfüllen. Ihn zog es zurück in den Fußballosten, aber nicht zu Energie Cottbus. © Felix Hörhager/dpa

Und tatsächlich scheint sich ein vermeintlicher Nachteil zu einem Vorteil umzukehren: Abzüglich des A-Jugendlichen Tünay Bektas (18) ist der Kader der Cottbuser neben Samstags-Gegner Meuselwitz und dem Kontrahenten vom Saisonauftakt, Viktoria Berlin, mit 21 Profis der kleinste der Liga.

Viele Fans hatten aufgrund der Offensiv-Schwäche zu Saisonbeginn weitere hochkarätige Neuzugänge gefordert. Wie zum Beispiel den ehemaligen Cottbuser Jugendspieler Martin Kobylanski (29).

"Koby kenne ich schon sehr lange, er hat ja auch bei mir schon 2. Liga gespielt", erklärte Wollitz gegenüber Ostsport.TV. Zu einer Einigung kam es nicht, Kobylanski soll sich dem Vernehmen nach für das deutlich lukrativere Angebot der VSG Altglienicke entschieden haben.

Außerdem wäre ein Tim Heike ohne das nötige "Vertrauen" womöglich nicht explodiert, wenn man dem zweitbesten Torschützen der gesamten Liga einen großen Namen vor die Nase gesetzt hätte, führt Wollitz an.

Und so scheinen die Cottbuser die restliche Hinrunde mit dem derzeitigen Aufgebot bestreiten zu wollen, sofern alle fit bleiben: Mittelfeldmotor Jonas Hofmann (26) ging mit einer Oberschenkelverletzung aus dem Meuselwitz-Spiel, Tobias Hasse bekam einen Fuß ins Gesicht. Am Dienstag steht der Landespokal an, am Freitag geht es in der Liga nach Eilenburg.

Will Energie Cottbus den derzeitigen zweiten Platz bei einem Punkt Rückstand auf Greifswald Minimum halten, dürfen neben dem Quäntchen Spielglück keine Verletzungen hinzukommen.