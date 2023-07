Schock! Energie-Torhüter muss nach wenigen Minuten mit Kopfverletzung raus

Energie-Torhüter Elias Bethke (20) stieg vergangene Saison trotz jungen Alters schnell zur Nummer eins auf. © Picture Point / Gabor Krieg

Es waren sechs Minuten im Stadion Lichterfelde in Berlin gespielt, als es passierte: Energie-Torhüter Elias Bethke stürmte aus dem Tor, um einen Steilpass vor Viktoria Berlins Shean Mensah (23) abzulaufen.

Bethke sicherte sich den Ball, wurde aber von Mensah, der im höchsten Tempo die Kugel erlaufen wollte, am Kopf getroffen -und blieb sofort benommen liegen.

Cottbus' Abwehrchef Jonas Hildebrandt (27) holte umgehend - wild mit den Armen rudernd - medizinisches Personal aufs Feld. Die versorgten Bethke minutenlang, der Energie-Torhüter zeigte lange keine Regung, Stille in an diesem tag gut gefülltem Stadion.

Nach fast zehn Minuten wurde er dann mit der Trage vom Platz transportiert, hielt sich einen Eisbeutel am Kopf und schien wieder ansprechbar. Dennoch wurde Energies Nummer 1 anschließend mit dem Krankenwagen abtransportiert, für ihn kam Alexander Sebald in die Partie.

Zum Glück gibt es in unmittelbarer Stadionnähe die Berliner Charité in Berlin-Lichterfelde. Energie Cottbus äußerte sich in der Halbzeit nicht zum Zustand von Elias Bethke. Viktorias Sportdirektor Bernd Nehrig (36) meinte: "Er war wohl kurz weg."