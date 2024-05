Energie-Leistungen: In dieser Statistik ist Cottbus besser als Leverkusen!

Mit einem Remis bei Hertha BSC II kann Energie Cottbus den Drittliga-Aufstieg klarmachen. Auf eine Leverkusener Qualität können sich die Lausitzer verlassen!

Von Lukas Schulze

Cottbus/Leverkusen - Mit einem Remis bei Hertha BSC II kann Energie Cottbus den Aufstieg in die 3. Liga klarmachen. Auf eine Qualität, die an Bundesliga-Meister Bayer Leverkusen erinnert, können sich die Lausitzer am Sonntag verlassen!

Energie Cottbus jubelte unter anderem beim CFC nach frühem Rückstand. © Picture Point / Gabor Krieg Das ist ja fast Leverkusen-like! Wer diese Saison Spiele des FC Energie Cottbus besucht, kann sich schon einmal wie in einer Theater-Aufführung fühlen. Zig Partien der Lausitzer liefen nach ein und demselben Muster: Früher Rückstand gleich Enttäuschung, Aufbäumen, Ausgleich und Sieg auf den letzten Metern. Auch vergangenen Sonntag witzelte im LEAG Energie Stadion der ein oder andere darüber, dass diese Dramaturgie mittlerweile fester Bestandteil der Energie-Auftritte seien. Regionalliga Energie Cottbus im Gefühls-Chaos! Aufstiegslast statt Aufstiegslust? Es kam wie es kommen musste: Cottbus kassierte gegen das kleine Luckenwalde das frühe 0:1, lag nach 65 Minuten gar 0:3 zurück. In einem Heimspiel. In einem Matchball-Spiel um den Aufstieg. Doch in das Drehbuch Eingeweihte wussten: Das gehört alles zur Show! Auf die ersten drei Akte sollten drei weitere folgen! Torjäger Tim Heike (24) startete mit einem Doppelpack die Aufholjagd, die Tim Campulka (25) in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit dem 3:3-Ausgleich krönte. Cottbus feierte wieder einmal ein Happy End nach einer wahren Energie-Leistung, hatte auf Verfolger Greifswald einen Punkt gutgemacht.

Energie Cottbus kann mit einem Remis am Sonntag den Aufstieg in die 3. Liga klarmachen