Bekloppt oder kultig? Trainerikone Pelé Wollitz gibt es jetzt zu kaufen!

Cottbus - Er ist eine der Trainerikonen schlechthin: Claus-Dieter "Pelé" Wollitz (59) ist weit über Energie Cottbus hinaus eine Kultfigur des deutschen Fußballs . Neuerdings gibt es den Trainer zu kaufen - zumindest in Form von Fanartikeln.

Jahn berichtet, dass zahlreiche Fans Nachschub forderten - und der Klub prompt die nächste, größere Charge orderte. Die gute Nachricht: Mittlerweile gibt es Wollitz in größerer Zahl im Fanshop wie auch online zu erwerben.

Doch die Idee von Diana Jahn, die die Vermarktung bei Energie Cottbus neu aufstellt, kam bei den Fans richtig gut an: Die erste Charge war am Sonntag vor dem Spiel gegen 1860 München binnen kürzester Zeit weg!

Drittligist Energie Cottbus hat ein Kissen, eine Tasse und ein T-Shirt in Produktion gegeben. Zunächst in nur kleiner Stückzahl, da Devotionalien mit dem Konterfei eines amtierenden Trainers ungewöhnlich sind. Erst recht angesichts der Halbwertszeit und der Liga-Ebene.

Wer in den nächsten Wochen auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist und ein Faible für Pelé Wollitz hat, könnte schon bald fündig werden! Seit Neuestem gibt es Fanartikel vom Kulttrainer zu erwerben.

Flügelflitzer Maximilian Krauß (27) posiert lässig im neuen Shirt mit dem Konterfei seines Trainers. Neben ihm die ebenfalls erwerbliche Tasse und Kissen des Trainers. © FC Energie Cottbus

Und was sagt die Trainerikone selbst zu der Nummer? Er frage sich, "warum sie mich dann ausgewählt haben als etwas Älteren. Ich glaube, wir haben ein paar Spieler, die besser auf so ein Kopfkissen passen könnten mit ihrem Kopf", so Wollitz schmunzelnd.

Anfangs sei er etwas skeptisch gewesen, ob denn so etwas überhaupt jemand kaufe. Nach dem Wochenende lässt sich klar festhalten: ja!

Wollitz hat sich dank des Aufstiegs in die 3. Liga und der Rückkehr auf die bundesweite Fußballlandkarte für viele Lausitzer Legendenstatus erarbeitet.

Der aktuelle sportliche Höhenflug mit Platz eins tut sein Übriges, nicht zuletzt mit Blick auf die Verkaufszahlen.