Greifswald landet Königstransfer! Ex-Zweitliga-Star kommt

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Auf der Suche nach einem erfahrenen Leader hat sich der Greifswalder FC die Dienste des früheren Zweitliga-Stars Robert Leipertz gesichert.

Von Lukas Schulze

Greifswald - Königstransfer für den Greifswalder FC! Auf der Suche nach einem erfahrenen Leader hat sich der Regionalligist die Dienste des früheren Zweitliga-Stars Robert Leipertz (33) gesichert.

Robert Leipertz (33) soll der neue Anführer in Greifswald werden.
Robert Leipertz (33) soll der neue Anführer in Greifswald werden.  © Greifswalder FC

Der 33-Jährige kommt ablösefrei vom 1. FC Magdeburg, wo er zuletzt bei den Profis aussortiert und in die Reserve (25 Spiele, zehn Torbeteiligungen) abkommandiert war.

Mit der U23 hielt Leipertz im ersten Anlauf souverän die Klasse in der Regionalliga Nordost, jetzt zieht es ihn zu Ligakonkurrent Greifswald weiter:

"Ich bin sehr froh, nun Teil des Teams zu sein. Die Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und die kommende Saison ist groß. Ich hoffe natürlich, dass ich der Mannschaft mit meiner Erfahrung ein bisschen helfen kann und dass wir dann zusammen unsere Ziele erreichen", so der Routinier.

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Sportdirektor Matthias Rahn (36) erklärt: "Mit Leipi haben wir das letzte Puzzlestück für unseren Kader gefunden. Ich habe in den ersten Gesprächen sofort gemerkt, dass er für diese Aufgabe brennt und richtig Lust hat, Verantwortung zu übernehmen. Er bringt die nötige Erfahrung und Persönlichkeit mit, um unsere junge Mannschaft auf und neben dem Platz zu führen."

Greifswalder FC verstärkt blutjunge Truppe mit Robert Leipertz

Leipertz flog über viele Jahre in der 2. Liga ganz hoch.
Leipertz flog über viele Jahre in der 2. Liga ganz hoch.  © Uli Deck/dpa

Leipertz kommt mit der Empfehlung von stolzen 250 Zweitliga-Spielen und 52 Toren für Ingolstadt, Heidenheim und Paderborn an den Bodden. Für die Schanzer durfte er sogar sechsmal in der Bundesliga ran.

Die letzten zwei Saisons konnte Leipertz in der 2. Liga keine Akzente mehr setzen. In Greifswald soll er zwei Ligen tiefer mit geballter Profi-Erfahrung eine blutjunge Truppe (nur zwei Akteure über 26 Jahre) führen.

Der GFC erhofft sich Spielintelligenz und Kaltschnäuzigkeit vom Offensiv-Allrounder (off. Mittelfeld, Sturm), der für zwei Jahre unterschrieben hat.

Titelfoto: Uli Deck/dpa

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