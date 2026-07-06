Greifswald landet Königstransfer! Ex-Zweitliga-Star kommt

Greifswald - Königstransfer für den Greifswalder FC! Auf der Suche nach einem erfahrenen Leader hat sich der Regionalligist die Dienste des früheren Zweitliga-Stars Robert Leipertz (33) gesichert.

Robert Leipertz (33) soll der neue Anführer in Greifswald werden. © Greifswalder FC

Der 33-Jährige kommt ablösefrei vom 1. FC Magdeburg, wo er zuletzt bei den Profis aussortiert und in die Reserve (25 Spiele, zehn Torbeteiligungen) abkommandiert war.

Mit der U23 hielt Leipertz im ersten Anlauf souverän die Klasse in der Regionalliga Nordost, jetzt zieht es ihn zu Ligakonkurrent Greifswald weiter:

"Ich bin sehr froh, nun Teil des Teams zu sein. Die Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und die kommende Saison ist groß. Ich hoffe natürlich, dass ich der Mannschaft mit meiner Erfahrung ein bisschen helfen kann und dass wir dann zusammen unsere Ziele erreichen", so der Routinier.

Sportdirektor Matthias Rahn (36) erklärt: "Mit Leipi haben wir das letzte Puzzlestück für unseren Kader gefunden. Ich habe in den ersten Gesprächen sofort gemerkt, dass er für diese Aufgabe brennt und richtig Lust hat, Verantwortung zu übernehmen. Er bringt die nötige Erfahrung und Persönlichkeit mit, um unsere junge Mannschaft auf und neben dem Platz zu führen."