Am heißen Wochenende: CFC erhöht die Spielminuten, FSV verschiebt Anstoßzeit
Chemnitz/Zwickau - Der Chemnitzer FC trainiert seit Freitag wieder in der Heimat. Eine Pause gab es nach dem Vier-Tage-Camp in Aigen-Schlägl/Österreich für die Spieler des Fußball-Regionalligisten nicht.
Am Freitagabend bestreiten die Himmelblauen beim HFC Colditz ihr drittes Testspiel. Am Samstag gastiert das Team von Chefcoach Benjamin Duda (38) beim Hainichener FV. Anstoß ist 17 Uhr.
"Hinter uns liegt ein höchst gelungenes Camp. Alle Ziele wurden erreicht", bilanziert Duda: "Hotel und Trainingsplatz in Aigen-Schlägl waren top, ebenso die Organisation und alle teambildenden Maßnahmen, die wir geplant hatten."
Die Mannschaft sei beim Fußball-Golf, Kletterpark und Rafting zwischenmenschlich weiter zusammengewachsen, verrät der Chefcoach: "Die Spieler sind höchst kommunikativ. In den Einheiten geht es sehr lautstark zu."
In den Tests am heißen Wochenende wird Duda für seine Jungs die Spielzeiten im Block erhöhen.
"Vergangenes Wochenende haben wir nach der ersten Halbzeit durchgewechselt. Jetzt werden die Spieler 55 bis 60 Minuten auf dem Platz stehen."
FSV Zwickau bestreitet zwei Testspiele am Wochenende
Der FSV Zwickau ist ein paar Tage später als die Himmelblauen in die Vorbereitung gestartet. Seit Mittwoch treten die Spieler wieder an den Ball. Die Schwäne verzichten auf ein Trainingslager.
"Das ist wirtschaftlich nicht darstellbar", verrät Trainer Rico Schmitt (57). Das Geld wandert in die Qualität der Mannschaft.
"Die wollen wir ganz gezielt verstärken und den internen Konkurrenzkampf auf allen Positionen weiter erhöhen", betont der Coach.
Bevor es in der kommenden Woche mit drei Trainingseinheiten pro Tag in die Vollen geht, bestreiten die Schwäne zwei Testspiele in der Region.
Am Samstag gastieren sie beim SV Planitz, einen Tag später beim SV Mülsen St. Niclas. Aufgrund der hohen Temperaturen werden beide Spiele, etwas später als zunächst geplant, jeweils um 18 Uhr angepfiffen.
Zum Einsatz kommen beim FSV an beiden Tagen zahlreiche Probespieler, darunter Torwart Stanley Birke (21, zuletzt VfB Auerbach), Ahmad Badran (19, Energie Cottbus) und Luis Polenz (19, FC Erzgebirge Aue).
Titelfoto: Bildmontage PICTURE POINT / Gabor Krieg (2)