Am heißen Wochenende: CFC erhöht die Spielminuten, FSV verschiebt Anstoßzeit

Chemnitz/Zwickau - Der Chemnitzer FC trainiert seit Freitag wieder in der Heimat. Eine Pause gab es nach dem Vier-Tage-Camp in Aigen-Schlägl/Österreich für die Spieler des Fußball-Regionalligisten nicht.

CFC-Trainer Benjamin Duda (38) blickt zufrieden auf das Trainingscamp zurück. © Picture Point / Gabor Krieg

Am Freitagabend bestreiten die Himmelblauen beim HFC Colditz ihr drittes Testspiel. Am Samstag gastiert das Team von Chefcoach Benjamin Duda (38) beim Hainichener FV. Anstoß ist 17 Uhr.

"Hinter uns liegt ein höchst gelungenes Camp. Alle Ziele wurden erreicht", bilanziert Duda: "Hotel und Trainingsplatz in Aigen-Schlägl waren top, ebenso die Organisation und alle teambildenden Maßnahmen, die wir geplant hatten."

Die Mannschaft sei beim Fußball-Golf, Kletterpark und Rafting zwischenmenschlich weiter zusammengewachsen, verrät der Chefcoach: "Die Spieler sind höchst kommunikativ. In den Einheiten geht es sehr lautstark zu."

In den Tests am heißen Wochenende wird Duda für seine Jungs die Spielzeiten im Block erhöhen.

"Vergangenes Wochenende haben wir nach der ersten Halbzeit durchgewechselt. Jetzt werden die Spieler 55 bis 60 Minuten auf dem Platz stehen."