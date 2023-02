Lizenzantrag: Welche Vereine der Regionalliga Nordost sich für die 3. Liga melden wollen!

Berlin - Noch sind bis zum 1. März knapp zwei Wochen Zeit, ehe die Bewerbungsunterlagen zur Teilnahme an der 3. Liga abgegeben werden müssen. TAG24 gibt den Überblick über die schärfsten Anforderungen und die Pläne der Klubs der Regionalliga Nordost.

Das Chemnitzer Stadion an der Gellertstraße ist eine der Spielstätten, die sämtliche Voraussetzungen für den Drittliga-Spielbetrieb erfüllt. © Picture Point / Gabor Krieg

134 Seiten umfasst das Pamphlet, das der DFB für alle potenziellen Drittliga-Bewerber aufgestellt hat. TAG24 fasst die größten Hürden in der Lizenzfrage zusammen:

Stadionkapazität: Der vielleicht umstrittenste Passus des Zulassungsverfahrens wurde zur aktuellen Spielzeit abgemildert. Statt wie zuvor 10.000 Zuschauer-Plätze werden jetzt nur noch mindestens 5001 benötigt.

Davon müssen 2000 Sitzplätze sein und prinzipiell 10 Prozent, mindestens aber 1000 Plätze auf Auswärtsfans entfallen.

Rasenheizung: Grundsätzlich benötigt jeder Klub ein Stadion mit Rasenheizung, und das spätestens ab der zweiten Saison in der 3. Liga. Eine Sonderregel gibt es im ersten Jahr, in dem für Frostspiele ein Ausweichstadion in der Nähe benannt werden darf. Gelingt dies nicht, mindern sich die TV-Geld-Einnahmen um 25 Prozent.

Flutlicht: Es wird eine Flutlichtanlage mit einer Beleuchtungsstärke von mindestens 800 Lux gefordert. Beim Bau einer Neuanlage steigen die Anforderungen auf 1000 Lux und dürfen nur in begründeten Ausnahmefällen unterschritten werden.

Personal: Viele Klubs fahren im organisatorischen Bereich aus Kostengründen in der 4. Liga auf Schmalspur. In der 3. Liga erhöhen sich die Anforderungen, es werden unter anderem ein hauptamtlicher Pressesprecher, ein Marketingleiter sowie ein Fanbeauftragter gefordert, jeweils in Vollzeit.

Für letzteren Posten kann es im ersten Drittliga-Jahr eine Ausnahmeregelung geben. Und: Dreimal pro Saison muss ein Fandialog veranstaltet werden. Kein Ding der Unmöglichkeit, für viele Klubs dennoch Neuland.