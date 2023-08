Neue Sorgen bei Cottbus: Mehrere Schlüsselspieler fehlen gegen Chemie Leipzig!

Energie-Kapitän Axel Borgmann (29, r.) droht gegen Chemie Leipzig wie einige weitere Schlüsselspieler auszufallen. © Picture Point / Roger Petzsche

Und plötzlich winkt der dritte Sieg in Folge! Energie Cottbus bestreitet am Samstag (Anstoß: 13 Uhr/MDR) das Heimspiel gegen Chemie Leipzig. Doch ganz so freudig blickt man in der Lausitz dem Duell nicht entgegen.

Denn einerseits bemängelt der Verein die Terminierung am Brandenburger Einschulungs-Wochenende. Zum anderen stehen Chefcoach Claus-Dieter Wollitz (58) mehrere Stammkräfte nicht zur Verfügung.

Kapitän Axel Borgmann (29) plagen verstärkt Rückenprobleme, gleiches gilt für das Defensivbollwerk um Dennis Slamar (28) und Jonas Hildebrandt (26, fehlte zuletzt zweimal). Ihre Einsätze sind allesamt ungewiss.

Mittelfeldmotor Jonas Hofmann fällt mit Knieproblemen definitiv aus und das wohl länger! Knieprobleme setzen den 26-Jährigen außer Gefecht, sogar eine Operation steht im Raum.