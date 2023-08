CFC nutzt Chancen nicht und kassiert in Cottbus die dritte Pleite in Folge!

Beim FC Energie Cottbus verlor der Chemnitzer FC am Sonntag mit 0:2 (0:1).

Von Olaf Morgenstern

Cottbus/Chemnitz - Dritte Niederlage in Folge für den Chemnitzer FC. Beim FC Energie Cottbus verloren die Himmelblauen am Sonntag mit 0:2 (0:1). Die Tore kassierten die Gäste in den Schlussminuten beider Halbzeiten. Mit Felix Müller verletzte sich zudem ein weiterer Verteidiger!

Dominik Pelivan (27), im Sommer nach Cottbus gewechselt, war einer von drei ehemaligen Himmelblauen in der Startelf der Lausitzer. © Marcus Hengst Trainer Christian Tiffert brachte in der Lausitz etwas überraschend Dejan Bozic von Beginn an. Der Torjäger war angeschlagen aus dem Greifswald-Heimspiel, das mit einer 1:2-Niederlage endete, gegangen.

Außerdem durfte Mittelfeldmann Stanley Keller erstmals in dieser Saison von Beginn an ran. Nicht dabei war wie angekündigt Leon Ampadu, der Probleme an der Hüfte beklagt. Beim letzten Gastspiel im Stadion der Freundschaft vor elf Monaten hatten sich die Chemnitzer schnell zwei Gegentore eingefangen. Am Sonntag konnte die stark ersatzgeschwächte Gäste-Elf den eigenen Kasten bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit sauber halten. Chemnitzer FC Bozic angeschlagen, Ampadu droht Hüft-OP: CFC beklagt weitere Ausfälle! Nach einem Foulspiel des Chemnitzer Torhüters an Axel Borgmann entschied Schiedsrichter Sirko Müke aus Neustrelitz auf Foulstrafstoß. Timmy Thiele schickte Keeper David Wunsch in die falsche Ecke und brachte den FCE in Führung. Schade für die Himmelblauen, die vor 5500 Zuschauern (darunter 350 aus Chemnitz) mutig begannen und trotz des erneuten Umbaus in der Abwehrreihe gut verteidigten. Niclas Erlbeck rückte aus dem zentralen Mittelfeld in die Innenverteidigung. Linksverteidiger Niclas Walther spielte erstmals wieder auf seiner Stammposition.

Der Tiffert-Elf fehlte wieder einmal das Spielglück

Aufgrund der Personalnot im Defensivbereich spielte Niclas Erlbeck (30) in Cottbus wieder als Innenverteidiger. © Marcus Hengst Cottbus kam in der ersten Halbzeit nur zweimal gefährlich vors CFC-Tor: Jonas Hofmann verzog in der 24. Minute in aussichtsreicher Position. Thieles Schuss konnte Wunsch parieren (30.). Sieben Minuten nach Wiederanpfiff hatte Tim Heike nach einer schönen Kombination das 2:0 auf dem Fuß. Ein Chemnitzer klärte im letzten Moment. Kurz darauf musste Innenverteidiger Felix Müller verletzt raus. Fällt er länger aus, wäre das der sechste Abwehrspieler, auf den Tiffert verzichten muss - unglaublich! Bozic vergab Mitte der zweiten Halbzeit zwei Riesenmöglichkeiten zum Ausgleich. Der erste Kopfball (74.) ging am linken Pfosten vorbei, der zweite (77.) ans Aluminium. Der Tiffert-Elf fehlte wieder einmal das Spielglück. Chemnitzer FC Chemnitzer FC steigt in Sachsenpokal ein: Das ist der Gegner Und es kam noch dicker für die Sachsen. In den Schlussminuten tauchte Bozic frei vor dem Energie-Tor auf. Auch dieses Brett vergab der Angreifer (87.). Im Gegenzug zeigten die Platzherren, was Effizienz ist. Der frisch eingewechselte Tünay Bektas platzierte den Ball zum 2:0-Endstand im Netz. Das nächste Spiel bestreitet der CFC am 29. August gegen den SV Babelsberg 03.

