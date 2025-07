Die Stimmen zum FSV-Auftaktkracher gegen Lok und CFC gegen Greifswald

"Durch den Einbau der Rasenheizung und des Rollrasens kommt uns ein Auswärtsspiel am ersten Spieltag gelegen. Mit Zwickau wartet eine interessante Aufgabe. Wir hoffen auf einen vollen Gästeblock und wollen gleich gut in die Saison starten", meint Lok-Sportdirektor Toni Wachsmuth (38).

Die Partie steigt am 26. Juli um 16 Uhr in der GGZ-Arena. Zuvor wird, wie ebenfalls vorab verkündet, der Hallesche FC auf den BFC Dynamo treffen.

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36). © Picture Point/Gabor Krieg

Der Chemnitzer FC wird die Spielzeit am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den Greifswalder FC beginnen.

"Drei der Mannschaften, auf die wir in den ersten fünf Spielen treffen, haben große Ambitionen in dieser Saison. Das macht das Auftaktprogramm alles andere als einfach. Wir müssen es annehmen, wie es kommt, und werden alles daran setzen, sportlich das Beste daraus zu machen, um gut in die Saison zu starten. Vor allem am ersten Spieltag gegen ein sehr ambitioniertes Greifswald mit einem starken Kader brauchen wir direkt unser Publikum im Rücken", sagt CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36).

Das prestigeträchtige Bezirksderby zwischen Zwickau und Chemnitz wird am 16. Spieltag (21. bis 23. November/GGZ-Arena) und 33. Spieltag (8. bis 10. Mai/Stadion - An der Gellertstraße) ausgetragen.