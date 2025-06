FSV-Ballermänner mit 65 Toren in ersten fünf Tests: Liga-Auftakt gegen Lok?

Zwickau - 65 Tore (!) in den ersten fünf Testspielen: Der FSV Zwickau tingelt über die Dörfer und veranstaltet ein Schützenfest nach dem anderen. Am Freitagabend in Naunhof (9:0) gewann man zum bislang einzigen Mal nicht zweistellig. Dafür gab's tags darauf in Kirchberg zum Testspiel anlässlich 100 Jahre Sportplatzbau ein 19:0.