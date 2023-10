Raus aus der Krise! Kellerteam Jena nimmt Cottbuser Stadion ein!

Cottbus - Das hatte sich Energie Cottbus ganz anders vorgestellt! Am sonnigen Samstag verfehlte der Klub zur besten Sendezeit im Regionalliga -Kracher nicht nur das Ziel einer fünfstelligen Kulisse , sondern zog auch sportlich gegen Kellerteam Carl Zeiss Jena mit 0:2 (0:1) den Kürzeren.

Das Cottbuser Stadion der Freundschaft war wieder gut gefüllt, eine fünfstellige Zuschauerzahl wurde ebenso wie der sechste Sieg in Folge aber verpasst. (Archivbild) © Matthias Rietschel/dpa

An dieser Zahl wird sich in Cottbus wohl keiner erfreuen! Zwar wurde mit 8612 Fans ein neuer eigener Liga-Bestwert diese Saison aufgestellt, die eigentlichen Ziele wurden jedoch verfehlt.

Dabei ging Energie mit dem Rückenwind von fünf Liga-Siegen in Folge und den zwei Ex-Jenaern Timmy Thiele und Dennis Slamar in die Partie. Letzterer wurde wohl zum ersten Mal in seiner Karriere als Linksverteidiger aufgeboten, Energie-Kapitän Axel Borgmann fehlt mit Kreuzbandriss bis Saisonende.

Während die Lausitzer etwas müde auf den Beinen wirkten, waren die Thüringer vorwiegend aufs Verteidigen bedacht, sodass es bis zur 20. Minute dauerte, ehe das Spiel so richtig ins Rollen kam.

Zunächst rutschte ein Cottbuser Freistoß fast komplett durch, im direkten Gegenzug brachte Jenas Joel Richter den ersten Ball aufs Tor. Die Kugel im Tor brachte wenig später Maximilian Krauß unter, der links im Strafraum nach einem Angriff über Lukas Lämmel unhaltbar abschloss.

Cottbus zeigte sich davon nur wenig geschockt und agierte weiter mit dem Selbstverständnis eines Spitzenteams. Doch trotz zahlreichen Durchbrüchen über die Außen fand sich nur selten ein Abnehmer für die Hereingaben.