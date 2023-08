Nach Drittliga-Abstieg: Middendorp platzt der Kragen - "Ich bin kein Animateur"

Ernst Middendorp (64) war seit 1987 bei weit über 20 verschiedenen Vereinen Trainer. © Jörg Niebergall/Eibner-Pressefoto/dpa

Das verkündete der 64-Jährige am Mittwochabend nach der 1:2-Niederlage beim SSV Jeddeloh II in der Fußball-Regionalliga Nord.

Zur Begründung sagte Middendorp der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Ich habe der Mannschaft mitgeteilt, dass ich nicht dafür geeignet bin, Amateure zum Laufen zu bringen. Wir schaffen es im Grunde genommen nicht, uns professionell zu verhalten. Das ist nicht meine Welt. Ich arbeite keine 15 Stunden pro Tag, um letztendlich irgendwas zu animieren. Ich bin kein Animateur."

Middendorp trainierte in seiner Karriere gleich dreimal Arminia Bielefeld und führte den Club in den 1990er-Jahren von der Regionalliga in die Bundesliga.