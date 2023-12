Transfer-Check! So haben sich die Neuzugänge von Energie Cottbus geschlagen

Auch in Cottbus ist Tim Campulka (24) eine feste Größe in der Abwehr, die Dominanz aus Chemnitzer Tagen fehlt ihm noch. © Picture Point / Gabor Krieg

Volltreffer: Keiner!

Treffer: Tim Campulka (24) kam mit großen Vorschusslorbeeren als einer der besten Innenverteidiger der Liga vom Chemnitzer FC. Um seinen Stammplatz musste er zu Beginn kämpfen.

Speziell im Zweikampfverhalten am Boden hat er noch Steigerungsbedarf, in der Luft und im Aufbauspiel macht er seine Sache gut. Erzielte zudem zwei Treffer nach Standards.

Phil Halbauer (25) verließ zum ersten Mal in seiner Karriere NRW, um in einem professionelleren Umfeld den nächsten Schritt zu gehen. Dies gelang dem Linksfuß nach Anlaufschwierigkeiten.

Halbauer glänzt als vielleicht stärkster Flankengeber der Liga auf der Linksaußen-Position (vier Assists), hat im eigenen Abschluss noch Luft nach oben (nur ein Ligator).

An seine Quote der Vorsaison in der Regionalliga West (14 Scorerpunkte) kommt er noch nicht ran.