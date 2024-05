Heftige Tumulte nach Abpfiff: Chaos-Szenen bei BFC gegen Energie Cottbus!

Berlin - Diese Begegnung dürfte ein Nachspiel haben! Fans des BFC Dynamo und Energie Cottbus sorgten am Samstag-Nachmittag für mehrfache Ausschreitungen und zwangen das Sicherheitspersonal zu Höchstleistungen. Derweil saßen die Cottbus-Profis auf gepackten Koffern im Stadion fest.

Die Anhänger des BFC Dynamo und Energie Cottbus wollten die Pufferzone durchstoßen, dem "Feind" an den Kragen, die Polizei musste massiv eingreifen.

Der Platz rechts blieb leer. Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz (58) nahm nicht an der obligatorischen PK teil. © TAG24/Lukas Schulze

Auch Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz (58) wurde während des Spiels permanent unter der Gürtellinie beleidigt, war nach Abpfiff angesichts der Umstände außer sich und nicht gerade freundlich zu Ordnern des Gastgebers.

Die anschließende Pressekonferenz besuchte der Gästetrainer aus Sicherheitsgründen nicht, Fans waren in den Spielertunnel vorgedrungen.

Selbst bei TV-Interviews flogen Flaschen in seine Richtung, durch seine Äußerungen in Vergangenheit und den Namens-Boykott des BFC hatte er sich in Hohenschönhausen viele Feinde gemacht.

Die Cottbuser mussten nach Abpfiff minutenlang vor dem BFC-Funktionsgebäude ausharren, der Mannschaftsbus konnte nicht raus, solange die Lage explosiv war.

Die Energie-Akteure machten aus der Not eine Tugend: Mit Musikbox und kleineren Tanzeinlagen feierten sie vor den Kabinen den 2:0-Sieg, der sich an diesem Tag wie der Aufstieg anfühlte.

Selten schöne Szenen in der turbulenten Menge: Mehrere BFC- und FCE-Akteure klatschten sich ab, unterhielten sich freundschaftlich, man kennt sich in der Liga.