Transferkönig! Regionalligist machte diesen Sommer drei Spieler zu Geld

Berlin - Zum Saisonstart der Regionalliga Nordost sorgte Viktoria Berlin für Aufsehen - mit 2:1 schlug eine blutjunge Viktoria-Elf Meister Energie Cottbus . Zufall oder Strategie? Die Himmelblauen haben sich in den jüngsten Jahren als Ausbildungsverein über die Grenzen der Hauptstadt hinaus einen Namen gemacht und profitieren auch finanziell.

Doch Viktoria Berlin setzte eins drauf! Auf TAG24-Anfrage betätigte Viktoria Berlins neuer Geschäftsführer Rocco Teichmann (37), dass die Himmelblauen in diesem Sommer gleich mit drei Profis (May, Ogbaidze, Cvjetinovic) Kohle machten!

Was haben Jakob Lewald (24), Iba May (25), Shalva Ogbaidze (21) und Mladen Cvjetinovic (19) gemeinsam? Richtig, für alle Akteure generierte Viktoria Berlin eine Ablösesumme.

Speziell Cvjetinovic stand bei vielen Klubs hoch im Kurs. Nach TAG24-Informationen kassierte der Verein insgesamt weit mehr als einhunderttausend Euro für Cvjetinovic, Ogbaidze und May!

Grundsätzlich konnten sich die drei Talente in der abgelaufenen Saison für höhere Aufgaben empfehlen und bescherten ihrem Ausbildungsklub in der 4. Liga alles andere als alltägliche Zusatzeinnahmen.

Vor allem in der Rückrunde wusste Cvjetinovic bei Viktoria Berlin zu gefallen. Außerdem wurde dem bosnischen Junioren-Nationalspieler (fünf Länderspiel-Einsätze) die besondere Ehre zuteil, die Lichterfelder als Kapitän durch die Spielzeit zu führen - mit 19 Jahren!

Der hierzulande bekannteste Transfer dürfte der von Mladen Cvjetinovic in die 3. Liga zum FC Ingolstadt gewesen sein. Für die Schanzer gab der kantige Innenverteidiger kürzlich sein Debüt ( 0:1 in Aue ).

Diesen Transfersommer zog es Iba May in die österreichische Bundesliga zu Austria Klagenfurt, dem Partnerverein Viktoria Berlins. Und Shalva Ogbaidze wechselte nach Holland. Dem FC Den Bosch waren die Dienste des nun Ex-Viktorianers genauso wie Klagenfurt eine Ablösesumme wert.

Viktoria-Trainer Semih Keskin (34) hat in der Jugend viele Profis der heutigen Regionalliga-Truppe selbst ausgebildet. © Picture Point / Roger Petzsche

Der Verein FC Viktoria 1889 Berlin, 2013 aus einer Verschmelzung des BFC Viktoria 1889 und des Lichterfelder FC Berlin entsprungen, steht nicht erst seit Kurzem für gute Jugendarbeit. In der vergangene Saison waren die A- und B-Jugend in der Bundesliga vertreten.

Viktoria-Macher Teichmann, bereits in der achten Saison als Funktionär am Werk, wähnt seinen Klub in der Ausbildung von Talenten "nahezu auf Augenhöhe mit Union Berlin."

Außerdem wissen die "Vikinger"in Semih Keskin (34) einen hervorragenden Ausbilder an der Seitenlinie, der nach fünf Jahren im Viktoria-Nachwuchs seit Beginn der vergangenen Saison die Profis voranbringt.

Neben der jüngsten Truppe der Regionalliga Nordost (Altersschnitt: 21,9 Jahre) fernab der U23-Teams ist vor allem die hohe Durchlässigkeit an Eigengewächsen beeindruckend. In der aktuellen Spielzeit stehen allein neun Akteure, die in der Jugend mindestens eine Saison für Viktoria absolvierten, im Profikader.

Keine Selbstverständlichkeit in der von immer mehr Geld, Größenwahn und Profi-Vereinen beherrschten Regionalliga Nordost.