Ziemlich knapp! An diesem Tag wird der Regionalliga-Spielplan veröffentlicht

Chemnitz - Die Regionalliga-Saison beginnt am Freitag, 24. Juli, mit dem ersten Spieltag. Der Spielplan wird allerdings erst Mittwochabend veröffentlicht - also gerade einmal 16 Tage vor dem Start. Für die Vereine eigentlich nicht hinnehmbar, aber nicht anders machbar.

Spannende Derbys warten in dieser Saison. Der Spielplan wird am Mittwoch veröffentlicht. © Picture Point/Gabor Krieg

Die Ersten sind die Letzten und die Letzten die Ersten. Regionalliga, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga - so starten die Ligen.

Aber alles muss sich nach dem Oberhaus richten, das erst am 28. August startet. Erst wenn jene Spielpläne heraus sind, kann alles andere geplant werden.

Es geht dabei vor allem um Polizeieinsätze und Reisewege von rivalisierenden Fans, die sich auf Strecke nicht begegnen sollen. Das alles muss ligenunabhängig verglichen und organisiert werden.