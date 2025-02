Rücktritt vom Rücktritt: Ex-DFB-Star feiert Comeback in der Kreisliga!

Der Auftrag für den früheren Profi ist klar: Er soll dabei helfen, den Verein in die Kreisliga A zu führen. Und zur Winterpause sieht es gut aus, denn aktuell führt Bürrig die Tabelle mit zwei Zählern Vorsprung an.

Denn in Zukunft wird der 37-Jährige in der Kreisliga B für den Leverkusen Stadtteilklub TuS Roland Bürrig auflaufen.

Der gebürtige Wuppertaler bejubelt seinen Führungstreffer im Finale der U21-Europameisterschaft 2009. (Archivfoto) © EPA/PONTUS LUNDAHL/dpa

Doch es sei auch kein Schnellschuss des fünfmaligen deutschen Nationalspielers gewesen, sondern er habe sich bewusst Zeit für die Entscheidung genommen. Das zeige, dass er nicht einfach nur irgendwo mitkicken wolle, sondern er wirklich mit vollem Einsatz dabei sein möchte, wie der Coach des B-Ligisten erklärt.

Einst gewann Castro an der Seite der späteren Weltmeister Manuel Neuer (38), Jérôme Boateng (36), Mats Hummels (36), Sami Khedira (37) und Mesut Özil (36), im Jahr 2009 die UEFA U21-Europameisterschaft und von nun an wird er versuchen, mit seiner neuen Mannschaft in die Kreisliga A aufzusteigen.

Auch wenn es nicht die Bundesliga ist, freut sich der heute 37-Jährige auf das "Abenteuer TuS Roland Bürrig". Er wolle alles dafür tun, um "den Jungs zu helfen". Zudem sei es ihm wichtig, all seine Erfahrungen weiterzugeben.

"Die Jungs sind alle top und motiviert, das war ein wichtiger Teil, der meine Entscheidung beeinflusst hat - der Trainer natürlich auch", so der Ex-Profi.

Sein erstes Pflichtspiel für seinen neuen Verein könnte Castro am Sonntag, dem 9. März, bestreiten. Dann gastiert der Tabellenführer in der Kreisliga B2, Köln beim RSV Rath-Heumar 1920.