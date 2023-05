Schockierende Szenen bei Pokalfinale: Brutalo-Vater droht Schiedsrichter zu köpfen

Frankfurt am Main - Der Schiedsrichter ist (fast) immer die ärmste Sau im Fußball - das ist Woche für Woche in den großen Profiligen zu sehen. Welch groteske und schockierende Maße das aber auch in Amateurligen und sogar im Jugendfußball annehmen kann, zeigte ein besonders erschütternder Fall in Frankfurt am Main.