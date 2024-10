Schwere Vorwürfe: Polizei ermittelt gegen Kylian Mbappé!

Die schwedische Polizei ermittelt gegen französische Fußballer Kylian Mbappé (25). © Laurent Cipriani/AP/dpa

Während Mbappé seiner französischen Nationalmannschaft in der Nations League zuletzt fernblieb, wurde der Angreifer von Real Madrid in der vergangenen Woche in Stockholm beim Feiern gesichtet.

Das allein sorgte bereits für großen Unmut vieler Fans der "Équipe Tricolore", doch für den Torjäger sollte seine Party-Nacht in der schwedischen Hauptstadt noch weitaus schlimmere Folgen haben.

Schwedischen Medienberichten zufolge ermittelt die Polizei gegen den Superstar nun wegen Vergewaltigungsvorwürfen und mutmaßlicher sexueller Belästigung, wie etwa das Magazin "Expressen" am Montag berichtete.

Aus diesem Anlass habe die Polizei bereits das Hotelzimmer untersucht, in dem Mbappé am vergangenen Donnerstag genächtigt haben soll.