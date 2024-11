"Serbien"-Rufe führt zu Spielabbruch: Augsburg-Profi sieht klares Zeichen

München - Kosovos Nationalspieler Elvis Rexhbecaj (27) vom FC Augsburg hat auch nach der Wertung des abgebrochenen Nations-League-Spiels in Rumänien den Rückzug seiner Auswahlmannschaft als wichtiges Zeichen hervorgehoben.

Nachdem die Kosovaren geschlossen vom Feld gingen, musste die Rumänische Mannschaft (Foto) auf den Spielabbruch durch die Offiziellen warten. © Daniel Mihailescu/AFP

Dass man nun nachträglich verloren habe, "das war uns egal", sagte der 27-Jährige. "Wir wollten einfach ein Zeichen setzen, dass wenn so was passiert, egal wo im Stadion, dass man gegen so etwas angehen muss."

Die vom Deutschen Franco Foda trainierten Kosovaren waren in der Nachspielzeit der Partie vor einer Woche in Bukarest beim Stand von 0:0 geschlossen vom Feld gegangen.

Das Team fühlte sich laut Berichten von rumänischen Fans provoziert, die auf den Tribünen "Serbien"-Schlachtrufe angestimmt haben sollen.

Das Spiel wurde von der Europäischen Fußball-Union mit 3:0 für Rumänien gewertet. Die Gastgeber müssen wegen rassistischen und diskriminierenden Verhaltens ihrer Fans das nächste Heimspiel aber vor leeren Rängen austragen.

Außerdem wurden mehrere Geldstrafen in Höhe von insgesamt 128.000 Euro verhängt.