Spielabbruch in Sachsen: Bienen greifen Fußballer an!

Thalheim - Spielabbruch in der 1. Fußball-Kreisklasse nach einem Bienenangriff im Erzgebirge !

Die Honigsammler gingen sofort in den Gegenangriff über. Zuerst gegen den gegnerischen Torhüter.

Schiedsrichter Sven Henschel (49) aus Aue war konsterniert: "In 28 Jahren habe ich schon einige Spiele abbrechen müssen. Aber noch nie wegen eines Tier-Angriffs."

Dieses ungewöhnliche Ereignis brach Sonntag über die Spieler des SV Tanne Thalheim II und der Spielgemeinschaft Grünstädtel/Raschau-M. II herein.

Ein Imker pflückte den angriffslustigen Bienenschwarm aus einem Baum. © Claudia Lohr-Werner

Siebenmal wurde der Torwart gestochen, auch andere Spieler mussten vor den wütenden Tierchen flüchten. Ein Zuschauer rief einen Imker an, der kam schnell, kletterte auf einen Baum und sammelte das Bienenvolk in einem Eimer ein.

Natürlich erwischte der Fachmann nicht alle Bienen. Als Schiedsrichter Henschel erneut anpfeifen wollte, stach eine Biene einen Spieler unters Auge. Henschel brach das Spiel ab. "Ich musste selbst stiften gehen, die Gesundheit der Spieler ging vor."

Am Ende feierten beide Teams. Thalheim den Aufstieg in die Kreisliga, die Spielgemeinschaft den Nichtabstieg aus der Kreisklasse. Das Spiel wird dennoch am Freitag wiederholt.