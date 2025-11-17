Streit um Gelbe Karte eskaliert: Zuschauer attackiert Kontrahenten bei Kreisliga-Partie

Landau in der Pfalz - Bei einem Kreisliga-B-Fußballspiel in Landau ( Rheinland-Pfalz ) ist es am Sonntag zu einem handfesten Streit auf der Tribüne gekommen. Auslöser war eine Gelbe Karte, über deren Berechtigung zwei Zuschauer heftig aneinandergerieten.

Wegen einer strittigen Gelben Karte kam es im rheinland-pfälzischen Landau am Sonntagnachmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Zuschauern. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Wie die Polizei berichtet, diskutierten zwei Zuschauer während der Partie SV Landau-Süd gegen SV Dammheim darüber, ob die gezeigte Verwarnung durch den Schiedsrichter gerechtfertigt war.

Im Verlauf des Streits packte einer der Männer seinen 50-jährigen Kontrahenten am Kragen, bedrohte und beleidigte ihn. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei entfernte sich der Angreifer vom Ort des Geschehens und ist bislang namentlich nicht bekannt.

Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet, die Ermittlungen laufen.