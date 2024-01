Bundesliga-Transfermarkt kurios! Gestern Party mit dem Gegner, heute Wechsel zu diesem

Freiburg - Das Kuriositätenkabinett der Bundesliga-Transfergeschichten ist um einen neuen Abschnitt reicher! Im Mittelpunkt steht Attila Szalai (26), dessen Leih-Wechsel von der TSG Hoffenheim zum SC Freiburg am Sonntagvormittag bekannt gegeben wurde!

Am Samstag war Attila Szalai (26) noch offiziell Spieler der TSG Hoffenheim. © Uwe Anspach/dpa

Stell dir vor, du hast Geburtstag und reist mit deinem Klub zum Auswärtsspiel, gehst auf eine Party des Gegners und unterschreibst am nächsten Morgen beim Kontrahenten des Vortages!

Kein Scherz - das ist die Kurzform des außergewöhnlichen Wechsels von Hoffenheims Attila Szalai im großen Bundesliga-Zirkus!

Noch am Samstagmorgen war Szalai fester Bestandteil des Sinsheimer Reisetrupps, der ins knapp 200 Kilometer entfernte Breisgau aufbrach. Zweites Pflichtspiel des Jahres, Szalais Einsatzchancen sind trotz der zwölf Millionen Euro Ablösesumme aus dem Sommer nur gering.

So auch an diesem Bundesliga-Samstag, an dem der Ungar das Geschehen zwischen seinem Noch-Klub Hoffenheim beim SC Freiburg 90 Minuten von der kalten Ersatzbank verfolgt.

Die Breisgauer siegen mit 3:2 und feiern am Abend eine Party. Es ist in erster Linie eine Geburtstagsfeier von Nationalspieler Matthias Ginter, der am Vortag sein 30. Lebensjahr vollendete.