Mega-Summen und Bundesliga-Wettbieten: Eintracht erwartet wahnwitziges Stürmer-Roulette

Frankfurt am Main - Das packende Saisonfinale der Eintracht mit dem hart umkämpften, aber nichtsdestotrotz verdienten Einzug in die Champions League ist kaum vorbei, da bahnt sich außerhalb des Platzes mächtig Action an. Der SGE steht ein wildes Stürmer-Roulette auf der Zu- und Abgangsseite bevor.