Deadline Day 2024: RB-Leipzig-Juwel wechselt in die 2. Bundesliga

Deutschland - Der Transfermarkt schließt! Noch bis 20 Uhr haben die Erst- und Zweitligisten hierzulande Zeit, um neue Spieler an Land zu ziehen. Wer schlägt auf den letzten Drücker zu? In unserem Liveticker zum Deadline Day bleibt Ihr am Ball.

In Leipzig könnte es auf den letzten Metern noch rund gehen: Mo Simakan (l.) soll vor einem Abgang stehen, dafür sind die Sachsen an Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam dran. © Bildmontage: Pieter Stam de Jonge / ANP / AFP, Jan Woitas/dpa Schon einen Tag früher als normalerweise üblich endet das Wechselfenster in den europäischen Top-Ligen dieses Jahr bereits am 30. August. In Italien und Deutschland ist 20 Uhr Schluss, in Frankreich um 23 Uhr und die Klubs aus England und Spanien haben bis Mitternacht Zeit, um späte Verstärkungen einzutüten. TAG24 hält Euch über alle fixen Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie internationale Kracher und Highlights aus den Regionalligen auf dem Laufenden.

30. August, 14.43 Uhr: 1. FC Nürnberg angelt sich deutsches Top-Talent aus Leipzig

Der 1. FC Nürnberg hat sich eines der größten deutschen Talente geschnappt: Mit Winners Osawe (17) wechselt ein U17-Welt- und Europameister des letzten Jahres zum Club. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt aus der U19 von RB Leipzig. Seit 2022 spielte Osawe bei den Sachsen, die sich eine Rückkaufoption für den 17-Jährigen gesichert haben, und durchlief dort mehrere Juniorenmannschaften. In Nürnberg soll er jetzt behutsam an den Profifußball herangeführt werden. "Ich freue mich darauf, ab sofort ein Teil des FCN zu sein und mich hier zeigen zu können", sagte der Sechser.

Winners Osawe (17) gewann mit der deutschen U17-Nationalmannschaft im vergangenen Sommer die EM und später dann die WM. © Marton Monus/dpa

13.53 Uhr: Ex-BVB-Star Jadon Sancho zu Chelsea?

Jadon Sancho (24) soll laut Transferexperte Fabrizio Romano vor einem Wechsel zum FC Chelsea stehen. Der Ex-Borusse habe dem Deal bereits grünes Licht erteilt, Manchester United müsste sich mit den "Blues" allerdings noch einigen. Die Gespräche laufen demnach auf Hochtouren.

13.15 Uhr. Omar Marmoush bestätigt Verbleib bei Eintracht Frankfurt

Die Fans der Eintracht aus Frankreich dürfen sich freuen! Angreifer Omar Marmoush (25) bleibt den Hessen erhalten. Das bestätigte der Stürmer nach den Gerüchten der vergangenen Tage in den sozialen Netzwerken.

13.08 Uhr: Leeds United stellt Ao Tanaka vor

Fortuna Düsseldorf verliert den nächsten Leistungsträger! Der defensive Mittelfeldspieler Ao Tanaka (25) wechselt für kolportierte vier Millionen Euro in die zweite englische Liga zu Leeds United. "Ao hat bei uns schon vor längerer Zeit seinen Wechselwunsch hinterlegt. Diese Möglichkeit hat sich nun noch kurzfristig ergeben. Wir mussten dabei sehr sorgfältig zwischen seinem sportlichen Wert und den finanziellen Rahmenbedingungen abwägen", erklärte F95-Sportvorstand Klaus Allofs (67).

13.03 Uhr: Holstein Kiel verpflichtet Dominik Javorcek

Auch im hohen Norden ist Bewegung drin, die Störche aus Kiel vermelden den Wechsel des slowakischen Linksverteidigers Dominik Javorcek (21) von MSK Zilina. "Dominik ist ein Spieler, der als junger, talentierter Linksverteidiger perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Er verfügt über ein großes Potential und bringt gleichzeitig trotz seines Alters aufgrund seiner Einsätze in der slowakischen Liga sowie für die U21-Nationalmannschaft eine gewisse Erfahrung mit", so Holstein-Geschäftsführer Carsten Wehlmann (52).

Dominik Javorcek (21) wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger aus Kiel. © KSV Holstein

13.01 Uhr: Preußen Münster angelt sich isländische Sturmkante

Der SCP verstärkt die Offensive und holt Holmbert Fridjonsson (31) an Bord. Bis Sommer stand der 1,96-Meter-Hüne noch bei Holstein Kiel unter Vertrag. "Hólmbert ist ein Spieler, den wir so noch nicht im Kader haben. Er ist ein astreiner Typ und wird uns in der Spielweise noch variabler machen. Wir haben in den ersten Spieltagen erlebt, wie eng wir die Spiele gestalten können. Mit Hólmbert wollen wir im Strafraum und insbesondere bei Standardsituationen für weitere Torgefahr sorgen und die Gegner vor Probleme stellen", erklärte Preußen-Geschäftsführer Ole Kittner (36).

12.55 Uhr: 1. FC Kaiserslautern bedient sich in Belgien

Die Roten Teufel aus Kaiserslautern leihen Flügelflitzer Daisuke Yokota (24) für ein Jahr vom belgischen Erstligisten KAA Gent aus. In der laufenden Saison kam der Japaner dort bereits sieben Mal zum Einsatz und steuerte ein Tor sowie zwei Vorlagen bei. Für den 24-Jährigen ist es der zweite Anlauf in Deutschland, er kickte schon im Nachwuchs des FSV Frankfurt und des FC Carl Zeiss Jena.

Daisuke Yokota (24) wirbelt künftig auf dem Betze. © KURT DESPLENTER / BELGA / AFP

12.40 Uhr: Hannover 96 holt polnischen Nationalspieler

Der erste von vielleicht drei Deadline-Day-Deals ist durch: Hannover 96 leiht Linksverteidiger Bartlomiej Wdowik (23) zunächst für ein Jahr von Sporting Braga aus. Anschließend besitzen die Niedersachsen eine Kaufoption, obwohl der 23-Jährige erst in diesem Sommer für 1,5 Millionen Euro aus seiner polnischen Heimat von Jagiellonia Bialystok nach Portugal gewechselt war.

12.21 Uhr: VfB Stuttgart löst Vertrag mit Ömer Beyaz auf

Der offensive Mittelfeldspieler Ömer Beyaz (21) und der VfB Stuttgart gehen getrennte Wege und haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Ursprünglich lief sein Arbeitspapier noch bis Sommer 2025, der 21-Jährige absolvierte seit seiner Ankunft vor drei Jahren von Fenerbahce Istanbul aber nur fünf Partien für die Schwaben.

12.14 Uhr: Fabian Schnellhardt wechselt von ersten in die sechste Liga!

Bis Sommer stand Fabian Schnellhardt (30) noch beim SV Darmstadt 98 unter Vertrag, absolvierte zehn Partien in der Bundesliga und stieg mit den Lilien schließlich ab. Für den Mittelfeldspieler geht es allerdings noch ein ganzes Stück weiter runter als in die 2. Liga. Der 30-Jährige heuert nämlich beim SC Heiligenstadt in der sechstklassigen Thüringenliga an. "Für Fabian stand immer fest, dass er nach dem Ende seiner Profikarriere in seine Heimat, das Eichsfeld, zurückkehren würde. Fabian kam Mitte Juli auf mich zu mit der Bitte, sich in der Heimat fit zu halten. Selbstverständlich gaben wir ihm die Möglichkeit, so hat sich in den letzten Wochen etwas entwickelt, und Fabian fühlte sich von Woche zu Woche wohler bei der Mannschaft und im Verein", erklärte Sportvorstand Marc Werner den Coup.

Fabian Schnellhardt lässt seine Karriere in der Heimat ausklingen. © Uwe Anspach/dpa

11.57 Uhr: Wechsel von Derrick Köhn vor Abschluss, Dahoud-Deal immer heißer

Derrick Köhn ist laut übereinstimmender Medienberichte mittlerweile in Bremen gelandet und befindet sich auf dem Weg zum Medizincheck. Derweil soll sich auch Mo Dahoud aus England auf den Weg nach Frankfurt gemacht haben, wie "Bild" berichtet. Der Mittelfeldspieler warte aber noch auf das grüne Licht für den Medizincheck.