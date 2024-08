Deadline Day 2024: Wolfsburg und Union schließen Last-Minute-Leihen ab

Deadline Day 2024: Kurz vor Schluss setzen die Klubs der ersten Bundesliga vor allem auf Leihgeschäfte.

Deutschland - Der Transfermarkt schließt! Noch bis 20 Uhr haben die Erst- und Zweitligisten hierzulande Zeit, um neue Spieler an Land zu ziehen. Wer schlägt auf den letzten Drücker zu? In unserem Liveticker zum Deadline Day bleibt Ihr am Ball.

In Leipzig könnte es auf den letzten Metern noch rund gehen: Mo Simakan (l.) soll vor einem Abgang stehen, dafür sind die Sachsen an Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam dran. © Bildmontage: Pieter Stam de Jonge / ANP / AFP, Jan Woitas/dpa Schon einen Tag früher als normalerweise üblich endet das Wechselfenster in den europäischen Top-Ligen dieses Jahr bereits am 30. August. In Italien und Deutschland ist 20 Uhr Schluss, in Frankreich um 23 Uhr und die Klubs aus England und Spanien haben bis Mitternacht Zeit, um späte Verstärkungen einzutüten. TAG24 hält Euch über alle fixen Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie internationale Kracher und Highlights aus den Regionalligen auf dem Laufenden.

19.32 Uhr: Union Berlin leiht Mittelstürmer Andrej Ilic aus

Der 1. FC Union Berlin verstärkt seine Offensive mit Mittelstürmer Andrej Ilic (24). Der Serbe wechselt leihweise vom französischen Erstligisten OSC Lille zu den Eisernen. In seiner noch jungen Karriere konnte der treffsichere Ilic bereits massig Erfahrung in verschiedenen europäischen Ligen sammeln, spielte unter anderem in Norwegen und Lettland. "Die Bundesliga ist für viele junge Spieler aus Serbien ein Ziel. Dass ich es jetzt – über Umwege – hierher geschafft habe, macht mich stolz", sagte der 24-Jährige über seinen Wechsel nach Deutschland.

Andrej Ilic spielte mit OSC Lille noch die Champions-League-Qualifikation, jetzt wechselt er leihweise zu Union Berlin. © OZAN KOSE / AFP

19.20 Uhr: Denis Vavro wird neuer Innenverteidiger des VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat in der Abwehr noch einmal nachgerüstet und Denis Vavro (28) vom FC Kopenhagen ausgeliehen. Wie die Dänen mitteilten, schließt sich der slowakische Nationalspieler den Wölfen für ein Jahr an, der Bundesligist hat anschließend eine Kaufoption. "Ich habe große Lust, mich in einer neuen Liga auszuprobieren, und deshalb freue ich mich auf die Chance in der Bundesliga", sagte der Innenverteidiger.

19.15 Uhr: Letzter Sommer-Neuzugang des HSV ist Emir Sahiti

Auch der HSV schlägt kurz vor Schluss gleich doppelt zu: Nach Lucas Perrin (25) stellt der Zweitligist Emir Sahiti (25) vor. Der Linksaußen kommt von Hajduk Split. "Wir haben schon länger gesprochen, aber die Clubs mussten sich noch einigen. Der HSV ist ein toller Verein mit großartigen Fans. Ich kann es kaum erwarten auf dem Platz zu stehen und mein Bestes zu zeigen", sagte der zweimalige kosovarische Nationalspieler.

19.09 Uhr: Greuther Fürth leiht Nemanja Motika aus Slowenien aus

Greuther Fürth hat kurz vor Schluss des Transferfensters noch eine Leihe realisiert: Nemanja Motika (21) kommt für ein Jahr vom slowenischen Erstligisten NK Olimpija. Der in Berlin geborene Linksaußen, der schon sowohl für deutsche als auch serbische Juniorenteams auflief, kann trotz seines jungen Alters bereits zahlreiche Titel vorweisen: Er wurde zweimal serbischer Doublesieger und zählte zudem im Meisterjahr 2021/22 einmal zum Kader der Profis des FC Bayern.

19 Uhr: Fortuna Düsseldorf schlägt gleich doppelt zu

Fortuna Düsseldorf hat am Deadline Day gleich zwei Transfers zu vermelden: Während Linksaußen Myron van Brederode (21) von AZ Alkmaar nur ausgeliehen ist, wurde der defensive Mittelfeldspieler Giovanni Haag (24) fest von Ligue-2-Klub Rodez AF verpflichtet. "Mit Myron van Brederode ist es uns gelungen, einen Spieler von Fortuna zu überzeugen, der sein Talent und seine Möglichkeiten schon in der Eredivisie aufgezeigt hat. Myron hat auch international bereits wertvolle Erfahrungen sammeln können und wird unserem Kader eine zusätzliche Qualität verleihen", sagte Sportvorstand Klaus Allofs (67) über van Brederode. Sportdirektor Christian Weber (40) ergänzte über Haag: "Mit Giovanni gewinnen wir einen Spieler hinzu, der sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht agieren kann. Er wird unserer Mannschaft zusätzliche Struktur und Stabilität verleihen und ist darüber hinaus auch ein sehr guter Standardschütze."

18.49 Uhr: HSV wird auf Suche nach Vuskovic-Ersatz fündig

Der Hamburger SV hat Lucas Perrin (25) verpflichtet. Der französische Innenverteidiger kommt von Racing Straßburg an die Elbe. Mit dem Transfer reagieren die Rothosen auf die verlängerte Doping-Sperre von Mario Vuskovic (22). "Mit der Verpflichtung von Lucas haben wir uns auf der Innenverteidigerposition noch einmal entscheidend verstärkt", sagte Sportvorstand Stefan Kuntz. "Das war eines unserer erklärten Ziele für die laufende Sommer-Transferperiode, in der wir auch die Entwicklung rund um Mario Vuskovic berücksichtigen mussten." Für den Verteidiger ist das Ziel mit seinem neuen Klub klar: "Der HSV gehört zurück in die 1. Liga und ich möchte bei diesem Ziel mit meiner Erfahrung, Aggressivität und Stabilität in der Defensive helfen."

18.45 Uhr: VfL Bochum bedient sich in England

Der VfL Bochum hat sein Mittelfeld mit Koji Miyoshi (27) von Birmingham City verstärkt. Der Japaner unterschreibt einen Vertrag bis 2026. "Koji Miyoshi ist ein sehr kreativer Mittelfeldspieler, der seine Mitspieler effektiv in Szene zu setzen weiß", lobte Sportdirektor Marc Lettau (39). "Er verfügt über ein großes technisches Repertoire, ist wendig und findet auch in engen Räumen spielerische Lösungen." Für den 27-Jährigen ist es nach insgesamt fünf Jahren in Europa die erste Station in Deutschland: Vor Birmingham lief er in Belgien für Royal Antwerpen auf.

Koji Miyoshi (27, M.) unterschrieb in Bochum einen Zweijahresvertrag. © VfL Bochum 1848

18.40 Uhr: Alemannia Aachen legt in der Defensive nach

Alemannia Aachen hat kurz vor Schluss des Transferfensters noch einmal nachgelegt: Innenverteidiger Patrick Nkoa (25) kommt von Hansa Rostock an den Tivoli. Der Kameruner bestritt bereits große Teile der Vorbereitung mit dem Drittliga-Aufsteiger, doch seine Aufenthaltsgenehmigung verzögerte sich. Nachdem die bürokratischen Hürden jetzt überwunden sind, entschied sich Aachen für eine Verpflichtung des 25-Jährigen. "Ich freue mich riesig, dass es endlich funktioniert hat. Die Vorfreude auf die neue Aufgabe ist riesig, ich möchte mich mit der Alemannia in der 3. Liga behaupten. Die Atmosphäre hier auf dem Tivoli ist beeindruckend, ebenso wie die Anzahl der Fans, die auswärts mitreisen. Deshalb freue ich mich sehr auf die Fans und auf möglich viele Siege", sagte Nkoa selbst.

18.17 Uhr: FC Bayern verleiht Talent Gabriel Vidović nach Mainz

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Linksaußen Gabriel Vidović (20) um ein Jahr bis 2026 verlängert und ihn gleichzeitig an Mainz 05 verliehen. Es ist bereits die dritte Leihe in Folge für den 20-Jährigen: 2022/23 lief er in den Niederlanden für Vitesse Arnheim auf, 2023/24 spielte er für Dinamo Zagreb. Jetzt folgt seine erste feste Station in der Bundesliga, in der er für den Rekordmeister bereits vier Kurzeinsätze sammeln durfte.

Gabriel Vidović (20) soll die nächsten Schritte seiner Entwicklung beim FSV Mainz 05 machen. © Sven Hoppe/dpa

18.05 Uhr: Kehrt Robin Gosens in die Serie A zurück?

Von seinem Wechsel zu Union Berlin hatte sich Robin Gosens (30) erhofft, sich in Deutschland in den EM-Kader zu spielen, das ging jedoch gewaltig schief. Jetzt könnte er nach nur einem Jahr wieder nach Italien zurückkehren. Laut Sky und Transferexperte Fabrizio Romano soll der linke Außenbahnspieler vor einem Blitz-Wechsel zur AC Florenz stehen. Den Medizincheck soll er in Berlin absolvieren und dann unmittelbar danach den Vertrag für eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht unterschreiben. Vor seinem Wechsel in die deutsche Hauptstadt spielte der 30-Jährige bei Inter Mailand und Atalanta Bergamo.

Robin Gosens wurde bei Union Berlin nicht glücklich, jetzt steht die Rückkehr nach Italien kurz bevor. © Torsten Silz/dpa

17.58 Uhr: FC Ingolstadt verleiht Innenverteidiger in die Regionalliga

Der FC Ingolstadt verleiht Innenverteidiger Donald Nduka (21) für ein Jahr an Hessen Kassel. Mit 14 kam Nduka zu den Schanzern und durchlief die verschiedenen Jugendteams. Den Sprung zu den Profis schaffte er erstmals im März 2023, musste aber in der vergangenen Saison meist zuschauen. Vom Wechsel in die Regionalliga Süd versprechen sich Spieler und Klub mehr Spielpraxis.

17.41 Uhr: VfB Stuttgart II gibt Moussa Cissé ab

Einer kommt aus der Schweiz, einer geht in die Schweiz: Der VfB Stuttgart II gibt nach der Verpflichtung von Leny Meyer (20) aus Luzern jetzt Moussa Cissé (21) an den FC Basel ab. Der Linksverteidiger spielte seit 2021 für die U21 des deutschen Vizemeisters und trug in der vergangenen Saison mit zum Aufstieg in die 3. Liga bei. In Basel unterschreibt der Franzose einen Vierjahresvertrag.

17.28 Uhr: Offiziell! Jonathan Tah bleibt bei Bayer Leverkusen

Lange gab es Gerüchte um seinen Abgang, doch am Deadline Day schob Jonathan Tah (28) diesen persönlich einen Riegel vor und verkündete auf Instagram, dass er Bayer Leverkusen erhalten bleibt. Es habe in letzter Zeit viele Spekulationen gegeben, nicht alle Hintergründe seien richtig dargestellt worden, doch es stimme, dass er Wechseloptionen geprüft habe, schrieb der Innenverteidiger: "Aber nun steht fest, dass ich die zehn Jahre bei Bayer 04 voll machen werde!" Er freue sich auf die Saison mit dem Doublesieger und glaube fest daran, dass das Team auch in dieser Saison in allen Wettbewerben für Ausrufezeichen sorgen könne.

Jonathan Tah (28) will auch in dieser Saison mit Bayer Leverkusen um Titel kämpfen. © Tom Weller/dpa

17.16 Uhr: Ex-Bayern-Star Juan Bernat wechselt zum FC Valencia

Ex-Bayern-Profi Juan Bernat (31), vielen noch als Sündenbock von Uli Hoeneß (72) bekannt, hat einen neuen Arbeitgeber: In der kommenden Saison wird er für den FC Valencia auflaufen, Paris Saint-Germain verleiht den Linksverteidiger nach Spanien. Nach vier Jahren in München war Bernat 2018 nach Paris gewechselt, der Schritt nach Valencia ist seine zweite Leihe, nachdem er die vergangene Saison in Portugal bei Benfica Lissabon verbracht hatte.

17.05 Uhr: Verliert der VfB Stuttgart den nächsten Stürmer?

Geht es jetzt ganz schnell? Die TSG Hoffenheim ist noch auf der Suche nach einem neuen Stürmer und könnte dabei in Stuttgart fündig geworden sein. Die Sinsheimer sollen ein Auge auf Silas (25) geworfen haben. Wie Sky berichtete, sei der VfB Stuttgart wohl bereit, den Kongolesen abzugeben, ein Deal könnte allerdings am knappen Zeitfenster scheitern, schließlich ist um 20 Uhr in den Bundesligen Schluss mit Neuverpflichtungen. Deshalb bleibt Silas aber nicht automatisch beim VfB: Auchder RSC Anderlecht ist offenbar an dem 25-Jährigen interessiert, der mit seiner Situation in Stuttgart nicht zufrieden sein soll. Da das belgische Transferfenster erst am 6. September schließt, bliebe hier mehr Zeit für eine Verpflichtung.