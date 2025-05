Rätselraten um Superstürmer Ekitiké: Weiß Eintracht-Boss schon mehr?

Frankfurt am Main - Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche (44) muss schon in diesem Sommer einen Abgang von Top-Stürmer Hugo Ekitiké (22) fürchten.

Auch am Franzosen Ekitiké sollen mehrere Premier-League-Clubs interessiert sein. Auf die Frage, welche Ablösesumme Frankfurt bei einem Verkauf erzielen möchte, sagte Krösche geheimnisvoll: "Wird man sehen." Der FC Liverpool, der FC Arsenal und Manchester United sollen Ekitiké beobachten.

Vor Marmoush hatte Frankfurt auch Randal Kolo Muani (26) und Luka Jovic (27) für viel Geld an internationale Topklubs verkauft und so massive Transfer-Überschüsse erzielt. Ekitiké erzielte in der abgeschlossenen Saison 15 Tore und bereitete neun weitere vor.

Der Stürmer trug beim Team von Trainer Dino Toppmöller (44) maßgeblich dazu bei, dass der erstmalige Königsklassen-Einzug über die Bundesliga realisiert wurde.