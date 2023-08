Skarke Nummer! Lilien machen nächste Rückholaktion fix

Bereits in der vergangenen Rückrunde war Tim Skarke (26) auf Leihbasis für den FC Schalke 04 aktiv. Nun verlieh ihn Union Berlin erneut. © SV D armstadt 98

Für die kommende Saison wird der Flügelspieler vom Champions League-Teilnehmer an den Bundesliga-Aufsteiger ausgeliehen, wie beide Vereine am Donnerstag mitteilten. Skarke war im vergangenen Sommer von den Lilien nach Köpenick gewechselt, spielte aber bereits in der Rückrunde leihweise für den FC Schalke 04.

"Tim stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft, ist ein absoluter Einstellungsspieler. Sich nun in Darmstadt erneut in der Bundesliga beweisen zu können, sehen wir für beide Seiten als richtigen Schritt", wird Oliver Ruhnert (51), Unions Geschäftsführer Profifußball Männer, in der Pressemitteilung zitiert.

Der 26-Jährige kam in der vergangenen Saison sechsmal in allen Wettbewerben von Union zum Einsatz.

In der Winterpause wechselte der gebürtige Heidenheimer zum Liga-Konkurrenten FC Schalke 04 und traf in neun Spielen einmal.