Transfermarkt-Ticker 2024: EM-Fahrer Anton wechselt von Stuttgart nach Dortmund

5. Juli, 11.36 Uhr: FC Augsburg verpflichtet Mittelstürmer Steve Mounié

Der FC Augsburg hat sich die Dienste von Steve Mounié (29) gesichert. Der Mittelstürmer wechselt ablösefrei zum FCA und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, teilte der Verein am Freitagmorgen mit. Der 29-Jährige stand zuletzt beim französischen Erstligisten Stade Brest unter Vertrag. "Steve Mounié ist ein physisch robuster und kopfballstarker Angreifer, der insbesondere mit seinen Fähigkeiten im gegnerischen Strafraum überzeugt. Steve verfügt über Erfahrung auf höchstem europäischen Niveau und er soll auch als Persönlichkeit eine wichtige Stütze für unser Team sein.", freut sich FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

5. Juli, 6.05 Uhr: HSV angelt sich tschechisches Offensiv-Talent Karabec

Der nächste Deal ist fix! Adam Karabec (21) wird den Hamburger SV in der kommenden Saison verstärken und leihweise von Sparta Prag in den Volkspark wechseln. Dazu besitzen die Rothosen eine Kaufoption. Der tschechische U21-Nationalspieler absolvierte seinen Medizincheck am UKE erfolgreich und unterzeichnete anschließend den Leihvertrag, teilte der HSV am Donnerstagabend mit. Zuvor hatte er seinen Vertrag bei Sparta bis 2026 verlängert. Mehr dazu hier: "HSV leiht tschechischen U21-Nationalspieler aus und sichert sich Kaufoption"

4. Juli, 17.58 Uhr: Max Meyer wagt neuen Anlauf in Zypern

Einst wurde er als eines der größten deutschen Talente gefeiert, doch nach vier Spielen war Schluss im DFB-Trikot. Jetzt wagt Max Meyer (28) einen neuen Anlauf in seiner Karriere: Er wechselt nach Zypern zu APOEL Nikosia. Der aus der Talentschmiede von Schalke 04 stammende Mittelfeldmann suchte einst das Heil in der Premier League bei Crystal Palace, danach folgte jedoch der Abstieg. Nach Stationen in der Türkei und Dänemark lief sein Vertrag beim FC Luzern in der Schweiz vor wenigen Tagen aus, sodass er ablösefrei nach Zypern wechseln kann. Bei Nikosia könnte der 28-Jährige in der kommenden Saison sogar international spielen: Als zypriotischer Meister tritt der Klub in der Champions-League-Qualifikation an.

Max Meyers Vertrag beim FC Luzern lief vor wenigen Tagen aus, nun hat er bei APOEL Nikosia unterschrieben. © Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

4. Juli, 15.11 Uhr: Union Berlin verleiht Torwart an Eintracht Braunschweig

Ein Bundesliga-Keeper für Eintracht Braunschweig: Lennart Grill (25) wechselt für die kommende Saison auf Leihbasis von Union Berlin zu den Blau-Gelben. Schon am heutigen Donnerstagvormittag hatten die Braunschweiger mitgeteilt, dass Grill im Trainingslager eingetroffen sei und mittrainiert, am Nachmittag folgte dann die offizielle Bestätigung der Leihe inklusive leistungsabhängiger Kaufpflicht. "Lennart ist ein sehr interessanter Torwart, der seine Fähigkeiten bereits nachgewiesen hat. Wir wollen Lennart nach einer für ihn nicht zufriedenstellenden Leihstation in Osnabrück wieder zurück zu alter Stärke verhelfen und seine Entwicklung vorantreiben. Wir freuen uns auf einen sehr guten Schlussmann und auf einen nochmals erhöhten Konkurrenzkampf innerhalb unseres starken Torhüterteams", sagte Sportgeschäftsführer Benjamin Kessel (36).

4. Juli, 9.52 Uhr: FC Augsburg schnappt sich Bayern-Talent

Langfristige Verstärkung für die Offensive: Der FC Augsburg sichert sich die Dienste von Yusuf Kabadayi (20) bis 2028. Der deutsche Junioren-Nationalspieler kommt aus der 2. Mannschaft des FC Bayern zu den Fuggerstädtern. In der vergangenen Saison war Kabadayi bereits an den FC Schalke ausgeliehen gewesen und konnte sein Talent in der 2. Bundesliga unter Beweis stellen. Dabei punktete der 20-Jährige besonders mit seiner Flexibilität, wurde überall in der Offensive eingesetzt. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FC Augsburg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, dass ich mich hier – in der Nähe meiner Heimatstadt München – optimal weiterentwickeln kann", sagte der Neuzugang. "Jetzt heißt es für mich, in der Vorbereitung Gas zu geben und mir möglichst viele Spielminuten in der Bundesliga zu verdienen."

In der vergangenen Saison war Yusuf Kabadayi (20) in die 2. Bundesliga an den FC Schalke ausgeliehen, diesen Sommer wechselt er fest in die Bundesliga. © Silas Schueller/DeFodi Images/dpa

3. Juli, 18.26 Uhr: VfL Bochum tütet Top-Transfer ein

Der VfL Bochum rüstet nach dem geschafften Klassenerhalt weiter auf und hat Dani de Wit (26) unter Vertrag genommen. Der offensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei an die Castroper Straße, da sein Arbeitspapier bei AZ Alkmaar nach fünf Jahren im Sommer ausgelaufen ist. Für den Eredivisie-Klub erzielte der bei Ajax ausgebildete Spielmacher in der vergangenen Saison starke zwölf Treffer. "Wir freuen uns, dass sich unsere Vorbereitung und unser frühzeitiges Interesse ausgezahlt haben und wir Dani de Wit von einem Wechsel zum VfL Bochum überzeugen konnten, denn wir waren bei weitem nicht der einzige Verein, der sich für ihn interessiert hat", so VfL-Sportdirektor Marc Lettau (38).

Mit Dani de Wit (26) ist dem VfL Bochum ein echter Transfercoup gelungen.

3. Juli, 17.51 Uhr: TSG Hoffenheim verleiht Offensivtalent in die 2. Bundesliga

Der 20-jährige Offensivspieler Bambasé Conté wird in der kommenden Saison im Wildpark wirbeln. Der Karlsruher SC hat das Hoffenheim-Juwel für ein Jahr ausgeliehen. In der 2. Bundesliga soll der Spielpraxis sammeln. Eine Kaufoption existiert offenbar nicht, der Youngster ist vertraglich noch bis 2026 an die Kraichgauer gebunden.

3. Juli, 17.35 Uhr: Mainz 05 holt japanischen Nationalspieler

Der 1. FSV Mainz 05 blickt bei der Kaderplanung ins ferne Japan und lotst Kaishu Sano (23) in die Bundesliga. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt von den Kashima Antlers an den Rhein und soll dem Vernehmen nach rund 2,5 Millionen Euro kosten. "Kaishu Sano wird unser Mittelfeld mit seiner Ballsicherheit, seiner technischen Versiertheit, seiner Laufstärke und seiner Kämpfermentalität verstärken. Für ihn ist der Wechsel nach Mainz der erste Schritt raus aus seiner japanischen Heimat und auf die internationale Fußballbühne", erklärte FSV-Sportvorstand Christian Heidel (61).

3. Juli, 17.13 Uhr: Dynamo Dresden bastelt weiter an der Abwehr

Dynamo Dresden hat die Defensive verstärkt und David Kubatta (20) vom Drittliga-Konkurrenten Viktoria Köln verpflichtet. Alle Infos zum Wechsel unter: "Dynamos achter Neuzugang: Innenverteidiger kommt von der Viktoria".

3. Juli, 14.58 Uhr: Torschützenkönig Jannik Mause wechselt in die 2. Bundesliga

Nach nur einer (überaus erfolgreichen) Saison in der 3. Liga zieht es Jannik Mause (25) in die 2. Bundesliga: Der Angreifer wechselt vom FC Ingolstadt zum 1. FC Kaiserslautern. FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen (49) zeigt sich stolz über den Transfer: "Wir sind froh, dass wir den Torjäger der abgelaufen Drittligasaison verpflichten konnten. Jannik hat in den letzten Jahren konstant gezeigt, dass er nicht nur weiß, wo das Tor steht, sondern sich auch kontinuierlich weiterentwickelt."

Den Roten Teufel sollen die 18 Treffer in seiner Drittliga-Debütsaison eine stattliche Ablöse wert gewesen sein - Sky berichtet von 600.000 Euro Ablöse für den Mittelstürmer, der in Ingolstadt noch ein Jahr Vertrag hatte.

Mit großen Schritten in die 2. Bundesliga: Nach einem Ingolstadt und der Torjägerkrone der 3. Liga geht es für Jannik Mause (25) zum 1. FC Kaiserslautern.

3. Juli, 6.09 Uhr: Offensivtalent Ibrahimovic kehrt zum FC Bayern zurück

Der FC Bayern hat Offensivtalent Arijon Ibrahimovic einen neuen Profivertrag bis zum 30. Juni 2027 gegeben. Wie die Münchner mitteilten, zählt der erst 18-Jährige künftig zum Profikader des neuen Trainers Vincent Kompany. Ibrahimovic war im Sommer 2018 vom 1. FC Nürnberg in den Nachwuchs der Bayern gewechselt. In der vergangenen Saison war der deutsche U19-Nationalspieler an den italienischen Erstligisten Frosinone Calcio ausgeliehen gewesen und absolvierte sogar 16 Partien in der Serie A. "Arijon Ibrahimovic konnte in der vergangenen Saison bei Frosinone Calcio mit bereits 17 Jahren in einer der europäischen Topligen wertvolle Erfahrungen sammeln, nicht nur auf dem Platz. Das hat ihn enorm weitergebracht, und jetzt bekommt er die Chance, sich bei unseren Profis zu zeigen", erklärte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund.

Teenager Arijon Ibrahimovic (18, M.) hat in der vergangenen Saison in der Serie A gespielt. Nun holen ihn die Bayern zurück. Der Offensivspieler soll sich unter Trainer Vincent Kompany beweisen.

2. Juli, 18.04 Uhr: Marcel Hartel unterschreibt in den USA