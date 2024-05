Transfermarkt-Ticker 2024: Erzgebirge Aue holt Verstärkung aus der Regionalliga.

Deutschland - Die Saison neigt sich dem Ende entgegen, aber die Sportdirektoren liegen gedanklich noch lange nicht am Strand. Stattdessen basteln die Klubs schon am Kader für die kommende Spielzeit und tüten erste Deals ein, bevor der Transfermarkt am 1. Juni offiziell seine Pforten öffnet. In unserem Liveticker bleibt Ihr am Ball!