Kurioser Plan mit Bundesliga-Star: Europäischer Top-Klub will ihn unbedingt

Frankfurt am Main/Liverpool (Großbritannien) - Die Ära Jürgen Klopp (56) findet beim FC Liverpool nach dieser Spielzeit ein Ende. Mit Arne Slot (45) steht bereits sein Nachfolger fest. Und der möchte unter anderem auch in der Bundesliga auf Sommer-Shopping-Tour gehen.

Willian Pacho (22) soll das Interesse des zukünftigen Liverpool-Coaches Arne Slot (45, nicht im Bild) geweckt haben. © Jürgen Kessler/dpa

Denn wie Transfer-Guru Fabrizio Romano (31) in einem seiner jüngsten Beiträge auf X mitteilte, will der zukünftige Coach der Reds einen verstärkten Fokus auf den Kauf vielversprechender Innenverteidiger legen. In das Profil passen soll dabei laut Bild-Informationen Eintracht-Abwehr-Koloss Willian Pacho (22).

Von dem durchaus ernsthaften Interesse des Ecuadorianers soll die SGE-Führung bereits wissen. Und seit längerem ist bekannt, dass die Frankfurter im Sommer wohl trotz einer Qualifikation für die Europa League nicht ohne einen hochkarätigen Abgang auskommen wird.

Für Pacho, der erst Anfang der auslaufenden Spielzeit für rund neun Millionen Euro von Royal Antwerpen an den Main gewechselt war, veranschlagt Sportvorstand Markus Krösche (43) Mutmaßungen zufolge eine Summe zwischen 50 und 60 Millionen Euro.

Ein dickes Plus-Geschäft und eine Summe, die nicht nur dafür sorgen könnte, dass weitere Leistungsträger gehalten werden könnten, sondern die auch nicht von ungefähr kommt.

Seit seinem Auftakt bei der Eintracht avancierte Pacho direkt zum Stammspieler und Leistungsträger. Auch wenn er - wie das gesamte Team - in den vergangenen Wochen deutlich nachgelassen hat, könnte der 22-Jährige zu einem Top-Innenverteidiger aufsteigen. Dafür wäre ein Engagement bei einem europäischen Top-Klub für ihn aber unumgänglich.