Transfermarkt-Ticker 2024: Gladbach schnappt sich Bochumer Relegationshelden!

Transfermarkt-Ticker 2024: Kevin Stöger wechselt ablösefrei vom VfL Bochum zu Borussia Mönchengladbach

Deutschland - Die meisten Profi-Kicker haben sich bereits in die EM-Vorbereitung oder die Sommerpause verabschiedet, doch für die Sportdirektoren beginnt die Arbeit jetzt erst richtig. In unserem Transfer-Liveticker bleibt Ihr am Ball!

Jeff Chabot (26) wird nicht mit Köln in die 2. Bundesliga gehen, sondern wechselt zum VfB Stuttgart. Erst am 1. Juli öffnet das Transferfenster offiziell, doch das hält die deutschen Klubs nicht davon ab, ihre ersten Verpflichtungen bereits bekannt zu geben. So konnte etwa der frischgebackene Vizemeister VfB Stuttgart schon mehrere Transfers als perfekt vermelden: Unter anderem wechselt Innenverteidiger Jeff Chabot (26) vom 1. FC Köln zu den Schwaben, auch aus Bremen und Berlin gibt es Verstärkung. TAG24 hält Euch über alle fixen Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie internationale Kracher und Highlights aus den Regionalligen auf dem Laufenden.

4. Juni, 11.42 Uhr: 1. FC Saarbrücken stärkt linke Abwehrseite

Der 1. FC Saarbrücken hat einen Nachfolger für Linksverteidiger Marcel Gaus (34), der seine Laufbahn beendet hat, gefunden: Von Austria Klagenfurt wechselt Till Schumacher (26) ins Saarland. Schumacher, der einst für die deutschen Junioren-Nationalmannschaften auflief, wurde bei Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund ausgebildet, bevor er über mehrere Stationen in Tschechien den Weg nach Österreich einschlug. Jetzt kehrt er nach Deutschland zurück. "Nach dem Karriere-Ende von Marcel Gaus hatte die Verpflichtung eines etablierten Linksverteidigers für uns höchste Priorität. Wir haben Till länger beobachtet und wussten, dass sich mehrere Vereine um ihn bemüht haben. Wir sind daher sehr froh, dass er sich schließlich für uns entschieden hat", erklärte Sportdirektor Jürgen Luginger (56).

4. Juni, 10.15 Uhr: Borussia Mönchengladbach macht bei Kevin Stöger Nägel mit Köpfen

Borussia Mönchengladbach macht ein echtes Schnäppchen: Kevin Stöger (30) wechselt ablösefrei vom VfL Bochum zu den Fohlen. Der offensive Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2027 - vorausgesetzt, er besteht den Medizintest. Der österreichische Nationalspieler war einer der Lichtblicke in einer schwachen Bochumer Saison, stand in 32 Bundesliga-Spielen auf dem Feld und lieferte dabei sieben Treffer und neun Vorlagen. In der Relegation trug er mit einem verwandelten Elfmeter entscheidend zum Klassenerhalt bei. Der Deutschland-Bummler, der unter anderem bereits für Fortuna Düsseldorf, Mainz 05 und den VfB Stuttgart kickte, betonte: "Ich will das Maximum herausholen, bin extrem hungrig und habe große Lust darauf, dass wir hier gemeinsam eine erfolgreiche Zeit haben."

Kevin Stöger (30) trug mit seinem verwandelten Handelfmeter entscheidend zum Bochumer Klassenerhalt bei, jetzt wechselt er zur Konkurrenz. © Marius Becker/dpa

4. Juni, 6.45 Uhr: Hertha BSC angelt sich Kevin Sessa vom 1. FC Heidenheim

Hertha BSC verpflichtet einen Mann für die Zukunft: Kevin "Diego" Sessa (23) wechselt vom 1. FC Heidenheim in die Hauptstadt und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Der zentrale Mittelfeldspieler absolvierte in der abgelaufenen Saison 30 Bundesliga-Partien für die Heidenheimer und erzielte dabei drei Tore. Doch statt des internationalen Geschäfts wartet nun die 2. Bundesliga auf den Deutsch-Argentinier. Für Sessa selbst spielte die Liga bei seinem Wechsel keine große Rolle: "Der Verein war der springende Punkt in meinen Überlegungen – wie riesig er ist und welche Kraft er besitzt. Dazu die Fans, das Stadion und die Stadt. Ich hatte direkt Lust darauf."

Für Kevin Sessa (23) geht es in der kommenden Saison in die 2. Bundesliga anstatt ins internationale Geschäft. © Harry Langer/dpa

4. Juni, 6.20 Uhr: SV Sandhausen verpflichtet Lucas Wolf aus der Kieler Reserve

Der SV Sandhausen hat sich die Dienste von Lucas Wolf (22) gesichert. Der Mittelfeldspieler wechselt aus der Regionalliga von Holstein Kiel II zu den Kurpfälzern. "Mit Lucas Wolf kommt ein junger und talentierter Spieler zu uns. Da er mehrere Positionen bekleiden kann, wird er unser Spiel flexibler machen", erklärte Sportdirektor Matthias Imhof (56). Wolf selbst, der der vierte Neuzugang des SVS ist, war schnell überzeugt von seinem neuen Arbeitgeber: "Nach der ersten Anfrage musste ich nicht lange überlegen, es ging alles sehr schnell. Jetzt freue ich mich darauf, in der neuen Saison gemeinsam mit dem Team in Liga 3 anzugreifen."

4. Juni, 6 Uhr: Dynamo Dresden schnappt sich Verteidiger aus der 2. Bundesliga

3. Liga statt 2. Bundesliga: Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx (29) wechselt von Eintracht Braunschweig zu Dynamo Dresden. Alle Details zum Transfer erhaltet Ihr unter: "Vierter Neuzugang perfekt: Dynamo holt Zweitliga-Verteidiger aus Braunschweig!"

3. Juni, 15.53 Uhr: Arminia Bielefeld holt Sturmrakete aus der Regionalliga

Mika Schroers (22) heißt der dritte Neuzugang von Drittligist Arminia Bielefeld. Der Außenstürmer kommt von der U23 von Borussia Mönchengladbach. In der Regionalliga West sammelte Schroers in dieser Spielzeit 16 Scorerpunkte. Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel (44) und Cheftrainer Mitch Kniat (38) freuen sich auf ihre Offensiv-Verstärkung: "Mika Schroers ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler, der offensiv flexibel einsetzbar ist. Seine Qualitäten hat er in der Gladbacher Regionalliga-Mannschaft in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt. "

3. Juni, 14.24 Uhr: VfL Osnabrück präsentiert zwei Neuzugänge

Linksverteidiger Bastien Conus (26) wechselt vom FC Aarau aus der Schweiz an die Bremer Brücke. VfL-Geschäftsführer Philipp Kaufmann (30) kennte den Abwehrmann bereits aus der gemeinsamen Zeit beim FC Basel, was bei der "Einschätzung seiner Qualitäten" geholfen habe. Sein Vertrag in Aarau lief nach der Saison aus, es wird also keine Ablöse fällig. Bereits einen Tag zuvor präsentierte Osnabrück zudem Aday Ercan (23). Der zentrale Mittelfeldspieler kommt vom Wuppertaler SV aus der Regionalliga West.

3. Juni, 11.54 Uhr: SC Freiburg verstärkt sein Torwartteam mit Jannik Huth

Der SC Freiburg bastelt an seinem Torwartteam für die kommende Saison: Zu Noah Atubolu (22) und Florian Müller (26) stößt ab dem 1. Juli Jannik Huth dazu. Der 30-Jährige kommt ablösefrei vom SC Paderborn. Huth spielte seit 2019 sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Bundesliga für die Ostwestfalen und war in der abgelaufenen Saison sogar Kapitän des Teams. Im Winter verlor er aber seinen Stammplatz zwischen den Pfosten, weshalb sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde. "Nach fünf Jahren in Paderborn – überwiegend in der 2. Liga – reizt es mich sehr, künftig wieder Teil eines Bundesligakaders zu sein. Ich freue mich schon, meine neuen Mitspieler und das Torhüter-Team kennenzulernen und mit ihnen täglich auf höchstem Niveau zu trainieren", erklärte der Neuzugang der Breisgauer.

Jannik Huth (30) verlor zwar seinen Stammplatz beim Zweitligisten Paderborn, wechselt jetzt aber dennoch eine Liga höher. © DPA

2. Juni, 13.41 Uhr: 1. FC Kaiserslautern holt Luca Sirch aus der Regionalliga Nordost von Lok Leipzig

31. Mai, 19.10 Uhr: BVB-Talent heuert beim VfL Osnabrück an

Noch ein BVB-Talent verabschiedet sich aus Dortmund. Rechtsverteidiger Lion Semic (20) wechselt aus der zweiten Mannschaft der Borussen zum Zweitliga-Absteiger aus Osnabrück. Der Deutsch-Kroate stand in der abgelaufenen Saison 17 Mal in der 3. Liga auf dem Platz und will sich nun an der Bremer Brücke "neu beweisen", wie er im Zuge des Transfers erklärte.

Für die BVB-Profis durfte Lion Semic (20) schon in Testspielen ran, außerdem feierte er 2022 sein Bundesliga-Debüt gegen den VfL Wolfsburg. © Marco Steinbrenner/dpa

31. Mai, 18.55 Uhr: Drittliga-Aufsteiger Aachen macht vierten Neuzugang fest!

Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen rüstet sich für die Rückkehr in die 3. Liga und hat am Freitagabend seinen vierten Neuen vorgestellt: Vom bisherigen Liga-Konkurrenten 1. FC Düren wechselt der Marokkaner Ismail Harnafi (22) an den Tivoli! Der Stürmer sorgte vor allem in der Rückserie der Regionalliga West für Furore, sammelte insgesamt 14 Scorerpunkte. "Mit Ismail verpflichten wir einen talentierten und äußerst interessanten Spieler, der viele Vereine durch seine starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat", zeigt sich Geschäftsführer Sascha Eller (48) stolz über den Transfer.

31. Mai, 17.24 Uhr: Waldhof Mannheim verstärkt die Offensive

Sascha Voelcke (22) flitzt in der kommenden Saison in Essen über die Flügel. Der linke Schienenspieler kommt von Rot-Weiss Essen zum SV Waldhof. "Er kann sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette spielen und bringt ganz viele Attribute mit, die wir uns vorgestellt haben. Als Sascha in der Endphase das Vertrauen in Essen erhalten hatte, konnte man die Qualitäten Woche für Woche sehen", erklärte Mannheims Technischer Leiter Anthony Loviso (33).

31. Mai, 17.11 Uhr: Tobias Kraulich verlässt Dynamo Dresden