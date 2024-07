Transfermarkt-Ticker 2024: Hansa Rostock verpflichtet Ex-Aue-Keeper

Fortsetzung des Artikels laden

10. Juli, 18.02 Uhr: Christian Conteh wechselt zu Eintracht Braunschweig

Flügelstürmer Christian Conteh (24) hat wenige Tage nach seinem Vertragsende beim VfL Osnabrück einen neuen Arbeitgeber gefunden und schließt sich bis 2026 den Löwen aus Braunschweig an. "Christian bringt extremes Tempo, sehr viel Tiefgang und ein gutes Umschaltspiel mit. Diese Komponenten geben uns in der Offensive zusätzliche Qualität, zudem werden wir mit ihm nochmals variabler", erklärte BTSV-Geschäftsführer Benjamin Kessel (36). Der pfeilschnelle Angreifer und gebürtige Hamburger schaffte beim FC St. Pauli in der Zweitliga-Saison 2019/20 den Durchbruch und wechselte anschließend zu Feyenoord Rotterdam nach Holland, wo seine junge Karriere gleich ins Stocken geriet. Daran änderten auch seine Leihen zum SV Sandhausen, dem FC Dordrecht und Dynamo Dresden wenig. Zwar stand der Wirbelwind bei den Schwarz-Gelben in 27 Spielen auf dem Rasen und sammelte immerhin sechs Scorerpunkte (drei Tore, drei Vorlagen), in Erinnerung bleiben aber vor allem ausgelassene Chancen und falsche Entscheidungen im Sechzehner. In der vergangenen Spielzeit gehörte Conteh an der Bremer Brücke wieder zur erweiterten Stammelf (30 Spiele), den Abstieg aus der 2. Bundesliga konnte er aber auch nicht verhindern.

Christian Conteh (24) war in der Saison 2022/23 an Dynamo Dresden ausgeliehen. © Picture Point / Gabor Krieg

10. Juli, 16.24 Uhr: Semir Telalovic wechselt zum SSV Ulm 1846 Fußball

Top-Neuzugang für die Spatzen! Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sich die Dienste von Semir Telalovic (24) gesichert. Wie der Verein am Mittwochnachmittag bekannt gab, wechselt der Mittelstürmer vom englischen Championship-Klub Blackburn Rovers zum Zweitliga-Aufsteiger nach Ulm. "Der 24-jährige gebürtige Ehinger unterschreibt einen Vertrag bis 30.06.2027 und wird die Rückennummer 29 tragen", heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Für die Schwaben ist der Neuzugang kein Unbekannter, denn der 1,87 Meter große Offensivmann spielte bereits im Nachwuchs drei Jahre lang beim SSV, kennt seinen neuen Arbeitgeber aus dem Effeff. "Wir haben in den Gesprächen gespürt, dass er dafür brennt, wieder das SSV-Trikot zu tragen und im Donaustadion aufzulaufen", so SSV-Geschäftsführer Markus Thiele.

10. Juli, 14.14 Uhr: Preußen Münster verpflichtet Etienne Amenyido vom FC St. Pauli

St. Pauli steigt in die Bundesliga auf, doch Etienne Amenyido (26) bleibt der 2. Bundesliga erhalten: Der Offensivspieler schließt sich Preußen Münster an. Der Stürmer aus Herford durchlief die Nachwuchsmannschaften von Borussia Dortmund und kam über Stationen in Venlo und Osnabrück schließlich 2021 zu den Kiezkickern. Sowohl in Osnabrück als auch bei St. Pauli sammelte er massig Zweitliga-Erfahrung, mit der er den Münsteranern bei ihrer Rückkehr ins Unterhaus helfen will. "Preußen Münster hat in den letzten zwei Jahren etwas Besonderes geschaffen", sagte Amenyido: "Ich will jetzt meinen Teil dazu beitragen, dass wir diese Reise fortsetzen und die Begeisterung und Euphorie auch in die 2. Bundesliga mitnehmen."

Etienne Amenyido (26, r.) spielt auch in der kommenden Saison zweite Bundesliga, jetzt für Preußen Münster. © SC Preußen Münster

10. Juli, 13.24 Uhr: Luis Idjakovic komplettiert Torhüter-Trio des SV Sandhausen

Der SV Sandhausen hat seine Kaderplanung auf der Torhüter-Position abgeschlossen: Luis Idjakovic (22) kommt vom FC-Astoria Walldorf zum SVS. Idjakovic wurde beim FC Heidenheim ausgebildet, wechselte dann 2020 in die Kurpfalz und hütete dort insgesamt 62 Mal das Regionalliga-Tor. "Luis ist genau das, was wir auf dieser Position gesucht haben: ein junger Torhüter mit viel Potenzial. Torwarttrainer Daniel Ischdonat wird ihn an seine Leistungsgrenze bringen", sagte Sportdirektor Matthias Imhof (56).

Luis Idjakovic (22) ist der neunte Neuzugang des SV Sandhausen. © SV Sandhausen

9. Juli, 15.40 Uhr: Stürmer Beljo verlässt FC Augsburg auf Leihbasis

Der FC Augsburg hat Stürmer Dion Beljo (22) nach Österreich verliehen. Der 22 Jahre alte Kroate soll in der kommenden Saison bei Rapid Wien Selbstvertrauen und Einsatzzeiten sammeln, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Die Leihe sei "die beste Option, damit er seine Fähigkeiten vermehrt zeigen und insbesondere regelmäßig spielen kann", erklärte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic. Beljos Vertrag bei den Fuggerstädtern läuft noch bis 2027. Er war im Januar 2023 nach Augsburg gekommen; seitdem brachte es der Nationalspieler in 44 Bundesligaspielen auf fünf Tore und drei Vorlagen. In der abgelaufenen Spielzeit war er nur noch Reservist. Das Leih-Geschäft hatte sich angedeutet - Beljo fehlte bereits am Montag beim Trainingsauftakt der Augsburger.

9. Juli, 15.25 Uhr: VfL Wolfsburg verleiht Franjic zu Schachtjor Donezk

Bartol Franjic (24) kehrt nicht zum VfL Wolfsburg zurück. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt stattdessen auf Leihbasis zu Schachtjor Donezk, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Ein Jahr soll Franjic beim ukrainischen Champions-League-Teilnehmer spielen.

Franjic war im Sommer 2022 nach Wolfsburg gekommen und hatte für die Grün-Weißen seither sechs Pflichtspiele in Bundesliga und DFB-Pokal bestritten. In der vergangenen Saison spielte der Kroate ebenfalls auf Leihbasis für den SV Darmstadt 98.

9. Juli, 15.09 Uhr: Bayern-Kicker Berisha wechselt zu Rot-Weiss Essen

Siebter Neuzugang! Rot-Weiss Essen hat sich die Dienste von Dion Berisha (21) gesichert. Wie der Drittligist am Dienstagmorgen mitteilte, wechselt der 21-Jährige von der U23 des FC Bayern München an die Hafesntraße. "Dion Berisha ist ein technisch versierter und trickreicher Spieler, der viele Eins-gegen-Eins-Duelle für sich entscheiden und damit immer wieder für Gefahr sorgen kann", so RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski und betonte: "Er hat einen starken linken Fuß, ist noch entwicklungsfähig und wird uns mit seiner Flexibilität weiterhelfen." In der vergangenen Saison bestritt der Offensivspieler 28 Pflichtspiele für die Zweitvertretung der Bayern, erzielte dabei sieben Tore.

Neuer Offensivmann an Bord! Dion Berisha (21) wird künftig für Rot-Weiss Essen auflaufen. © Medien & Kommunikation | Rot‑Weiss Essen e.V.

9. Juli, 9.54 Uhr: Schalke 04 holt Innenverteidiger-Talent aus Argentinien

Ein Deal für die Zukunft! Der argentinische Innenverteidiger Felipe Sánchez (20) wechselt zu Schalke 04 und unterschreibt bei den Königsblauen einen Vertrag bis 2028. 20-Jährige wird noch heute im Trainingslager der Gelsenkirchener ins Training einsteigen. Sánchez kommt vom argentinischen Erstligisten Gimnasia y Esgrima La Plata, für den er seit 2021 aufläuft. Im vergangenen Jahr schaffte er dann den Sprung zu den Profis. "Mit Felipe Sanchez verpflichten wir einen talentierten Innenverteidiger, der trotz seines jungen Alters in Argentinien bereits über 40 Pflichtspiele absolviert hat", sagte Sportdirektor Marc Wilmots (55). "Er bringt neben seiner Zweikampfstärke ein gutes Stellungsspiel mit. Mit diesen Qualitäten und seiner Einstellung wird sich Felipe nach einer gewissen Eingewöhnungszeit gut in der neuen Liga zurechtfinden können."

8. Juli, 19.45 Uhr: Waldemar Anton wechselt von Stuttgart nach Dortmund

Fußball-Nationalspieler Waldemar Anton (27) wechselt vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund. Das teilten die beiden Bundesliga-Klubs am Montagabend mit. Der Innenverteidiger erhält beim Champions-League-Finalisten einen Vierjahresvertrag bis Juni 2028. "Alle BVB-Verantwortlichen haben mir von Anfang an das Gefühl vermittelt, dass sie mich unbedingt verpflichten möchten und dass ich eine wichtige Rolle einnehmen kann und soll. Darauf habe ich richtig Bock", sagte der 27-Jährige laut BVB-Mitteilung. Anton ist als Nachfolger von Mats Hummels vorgesehen.

8. Juli, 17.41 Uhr: Wehen Wiesbaden holt Offensivspieler aus Freiburg

Der SV Wehen Wiesbaden hat seinen achten Neuzugang gefunden: Vom SC Freiburg II kommt der flexible Offensivspieler Ryan Johansson (23) und erhält die Rückennummer 20. Der Kicker mit luxemburgischer und irischer Staatsbürgerschaft hat eine Ausbildung bei zahlreichen Topklubs genossen, spielte unter anderem in der Jugend des FC Bayern und in der Zweitmannschaft des FC Sevilla. In der abgelaufenen Saison wechselte er dann erneut nach Deutschland und lief für den SC Freiburg II auf, konnte aber dessen Abstieg in die Regionalliga nicht verhindern. "Die guten Gespräche mit den Verantwortlichen des Vereins und die mir aufgezeigte Perspektive haben mich vom Wechsel zum SVWW überzeugt", sagte Johansson. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und möchte zusammen mit der Mannschaft sowohl unsere gemeinsamen als auch meine persönlichen Ziele erreichen."

8. Juni, 15.25 Uhr: Belgischer Vizemeister Mohamed Amoura wechselt zum VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg bekommt Verstärkung für die Offensive: Stürmer Mohamed Amoura (24) kommt vom belgischen Vizemeister und Pokalsieger Union Saint-Gilloise zu den Wölfen. Der algerische Nationalspieler spielt seit Sommer 2021 in Europa, zunächst in der Schweiz beim FC Lugano, in der abgelaufenen Saison dann für Saint-Gilloise. Dort erzielte er in 45 Spielen 22 Tore und bereitete sieben weitere vor. "Mohamed hat aufgrund seiner Qualitäten große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wir freuen uns, dass er künftig ein Teil des VfL Wolfsburg ist. Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil, bringt enorme Schnelligkeit und Torgefahr mit und ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Wir sind überzeugt, dass er dem VfL und der Bundesliga insgesamt viel Freude bereiten wird", sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz (45).

8. Juni, 15.06 Uhr: Hertha BSC verleiht Abwehrtalent an Erzgebirge Aue