Transfermarkt-Ticker 2024: Liverpool freut sich über Juve-Schnäppchen!

27. August, 15.14 Uhr: Der Karlsruher SC leiht Luca Pfeiffer aus

Der KSC verstärkt im Schlussspurt des Transferfensters die Offensive und leiht Luca Pfeiffer (28) vom VfB Stuttgart aus. "Luca erfüllt exakt das Stürmerprofil, das wir für uns als Verstärkung definiert hatten. Er ist groß, physisch stark, bringt trotzdem eine ordentliche Geschwindigkeit mit und kann insbesondere auch mit dem Ball am Fuß wichtige Akzente für unser Offensivspiel setzen", erklärte der Karlsruher Profi-Leiter Sebastian Freis (39).

Luca Pfeiffer (28, l.) geht für ein Jahr in der 2. Bundesliga beim KSC auf Torejagd. © Karlsruher SC

27. August, 15.10 Uhr: Arminia Bielefeld schnappt sich Isaiah Young

Flügelstürmer Isaiah Young (26) hat nach seinem Vertragsende bei Rot-Weiss Essen einen neuen Klub gefunden und flitzt künftig für Arminia Bielefeld über den Rasen. "Das Spielerprofil von Isaiah ist genau das, welches wir in unserem Kader noch für die Offensive besetzen wollten. Er ist ein dynamischer, physisch starker Flügelspieler, der enormes Tempo mitbringt, seine Mitspieler sehr gut in Szene setzen kann und selbst torgefährlich ist", erklärten DSC-Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel (44) und Cheftrainer Mitch Kniat (38). Der 26-Jährige bringt die Erfahrung aus 100 Drittligaspielen mit auf die Alm, vor seinen vier Jahren in Essen spielte er für die zweite Mannschaft des SV Werder Bremen.

Isaiah Young (26) ist bereits der zehnte Neuzugang bei Arminia Bielefeld. © DSC Arminia Bielefeld

27. August, 11.45 Uhr: Union Berlin leiht Mittelfeldspieler aus Stuttgart aus

Union Berlin hat auf der Suche nach einem offensiven Mittelfeldspieler in der eigenen Liga zugeschlagen: Wooyeong Jeong (24) wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von Bundesliga-Konkurrent VfB Stuttgart zu den Eisernen. Mehr über das Leihgeschäft erfahrt Ihr hier: "Union Berlin wird fündig: Stuttgart-Star wechselt nach Köpenick"

27. August, 10.48 Uhr: Hertha BSC holt Flügelspieler Jón Dagur Thorsteinsson

Hertha BSC hat einen Ersatz für den potenziell abwandernden Fabian Reese (26) gefunden: Jón Dagur Thorsteinsson (25) kommt aus Belgien in die deutsche Hauptstadt. Alles über den Transfer lest Ihr in unserem Artikel: "Hertha holt Reese-Ersatz: Thorsteinsson spricht schon von Aufstieg".

27. August, 10.35 Uhr: 1. FC Saarbrücken vervollständigt Kader

Der 1. FC Saarbrücken dürfte seine Kaderplanung wenige Tage vor dem Deadline-Day abgeschlossen haben: Wie der Drittligist bekannt gab, vervollständigt er seinen Kader mit Innenverteidiger Joel Bichsel (22) von den Young Boys Bern. Bichsel sammelte Erfahrung nicht nur in der dritten Schweizer Liga für die U21 der Berner, sondern läuft auch für die U21 der Eidgenossen auf. Zudem war er in der vergangenen Saison an den SC Freiburg II ausgeliehen, kennt die 3. Liga also bereits. "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim 1. FC Saarbrücken. Es erfüllt mich mit Stolz, für diesen Traditionsverein und seine großartigen Fans spielen zu dürfen. Ich werde mein Bestes geben, um gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein", sagte der Neuzugang.

27. August, 10.25 Uhr: TSG Hoffenheim schnappt sich französischen Verteidiger

Verstärkung auf der rechten Abwehrseite: Die TSG 1899 Hoffenheim hat den französischen Außenverteidiger Valentin Gendrey verpflichtet. Der 24-Jährige kommt vom italienischen Serie-A-Klub US Lecce und schließt eine weitere Lücke im Kader der Sinsheimer. Gendrey, der mehrere Spiele für französische U-Nationalmannschaften absolvierte, wechselte 2021 aus seiner Heimat zu den Italienern, schaffte mit seinem neuen Klub auf Anhieb den Aufstieg in die Serie A und zählte dort seither zu den Stammkräften. "Valentin gehörte in den vergangenen Jahren in Lecce zum Stammpersonal, will sich sportlich aber nochmal weiterentwickeln und hat sich aus diesem Grund dazu entschlossen, bei uns in Hoffenheim den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen", sagte Frank Kramer, Sportlicher Leiter der TSG.

Valentin Gendrey (24, M.) kommt mit der Erfahrung von 76 Serie-A-Spielen nach Hoffenheim. © ISABELLA BONOTTO / AFP

26. August, 21.31 Uhr: RB Leipzig holt Arthur Vermeeren von Atletico Madrid

RB Leipzig hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Mittelfeldspieler Arthur Vermeeren (19) gesichert. Mehr dazu lest Ihr auch im Artikel: "Einigung erzielt: Vermeeren schließt sich RB Leipzig an".

Arthur Vermeeren (19) trägt ab sofort das Trikot von RB Leipzig. © LLUIS GENE / AFP

26. August, 16.13 Uhr: FC Schalke 04 verleiht Rechtsverteidiger Henning Matriciani zu Waldhof Mannheim

Der FC Schalke 04 hat den ehemaligen U21-Nationalspieler Henning Matriciani (24) in die 3. Liga verliehen. Der Rechtsverteidiger wird in der aktuellen Saison für Waldhof Mannheim auflaufen. "Henning hat mit harter Arbeit und voller Überzeugung in den vergangenen Jahren auf Schalke einen beeindruckenden Weg von der Regional- in die Bundesliga geschafft. Dennoch haben wir ihm mit Blick auf die Gesamtperspektive vor der Saison erläutert, dass er voraussichtlich wenige Einsatzminuten haben wird und mit ihm gemeinsam nach einer Lösung gesucht", erklärt Sportdirektor Marc Wilmots (55) die Leihe. Am 15. Mai 2021 debütierte Matriciani in der Bundesliga bei der Partie gegen Eintracht Frankfurt (4:3). Nach dem Abstieg schaffte er mit dem Team 2022 den Wiederaufstieg, kam in der 2. Bundesliga zwölfmal zum Einsatz. In der Folgesaison brachte er es auf 22 Einsätze in der Bundesliga und einen im DFB-Pokal. In der abgelaufenen Saison stehen 25 Einsätze in der 2. Bundesliga und zwei im DFB-Pokal zu Buche. Der Waldhof bekommt mit Marticiani also jede Menge Erfahrung.

Henning Matriciani (24) wird vom FC Schalke 04 an Waldhof Mannheim verliehen. © INA FASSBENDER / AFP

26. August, 14.14 Uhr: SV Sandhausen holt Verstärkung von Bundesliga-Zweitvertretung

Drittligist SV Sandhausen hat kurz vor Ende des Transferzeitraums noch einmal nachgelegt und seine Flügel mit Stanislav Fehler (21) von Holstein Kiel II verstärkt. Aus der Jugend von Borussia Dortmund wechselte Fehler 2019 ausgerechnet zu Schalke 04, bevor es ihn über Wiedenbrück nach Kiel zog. Dort lief er in der Regionalliga Nord auf und erzielte in 33 Spielen nicht nur 20 Tore, sondern legte auch 14 weitere auf. "Ich habe den Verein als sehr familiär kennenlernen dürfen und fühlte mich direkt wohl im Umfeld und in der Mannschaft. Nun freue ich mich auf mein erstes Profijahr und brenne darauf, loszulegen", sagte der Flügelflitzer.

25. August, 11.35 Uhr: Hoffenheim angelt sich tschechischen Nationalverteidiger

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den tschechischen Innenverteidiger Robin Hranac von Viktoria Pilsen verpflichtet. Der 24 Jahre alte Nationalspieler hat nach Clubangaben einen langfristigen Vertrag unterschrieben. "Robin ist ein zweikampfstarker Innenverteidiger, der seine Fähigkeiten auch zuletzt als Stammspieler der tschechischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Deutschland nachgewiesen hat", sagte Übergangsmanager Frank Kramer. "Er hat eine gute Geschwindigkeit und Technik, spielt mutig und nach vorn gerichtet." Hranac stand bei Pilsen noch bis 2027 unter Vertrag und soll einen hohen einstelligen Millionenbetrag kosten. Über die Ablöse machte die TSG keine Angaben. Neben Pavel Kaderabek, David Jurasek und dem aus Leverkusen geholten Adam Hlosek ist Hranac der vierte Tscheche im Kader des Europa-League-Teilnehmers.

Robin Hranac (24, l.v.) stand bei aller drei EM-Vorrunden-Spiel der Tschechen auf dem Platz. © Marcus Brandt/dpa

23. August, 19.10 Uhr: VfB Stuttgart verstärkt die Offensive

Der VfB Stuttgart bastelt wenige Stunden vor dem Bundesliga-Auftakt weiter am Kader für die anstehende Saison und hat El Bilal Touré (22) von Atalanta Bergamo an Bord geholt. Laut Transferexperte Fabrizio Romano leihen die Schwaben den Mittelstürmer zunächst für eine Gebühr von vier Millionen Euro vom EL-Sieger aus, anschließend soll aber eine Kaufpflicht über 18 Millionen Euro greifen. "Mit El Bilal Touré verfügen wir ab sofort über eine weitere starke Option für unser Offensiv-Spiel. El Bilal hat seine Qualitäten in Frankreich, Spanien und zuletzt bei Atalanta Bergamo in Italien unter Beweis gestellt", so VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth (45).

23. August, 18.24 Uhr: TSG Hoffenheim schnappt sich Haris Tabakovic von Hertha BSC

Zweitliga-Torschützenkönig Haris Tabakovic (30) verlässt Hertha BSC nach nur einem Jahr schon wieder und wechselt ins Oberhaus zur TSG 1899 Hoffenheim. Medienberichten zufolge kostet der bosnische Nationalstürmer runf fünf Millionen Euro, womit er seinen Wert in der Hauptstadt innerhalb von nur zwölf Monaten verzehnfacht hätte. Im Sommer 2023 war der 30-Jährige noch für lediglich 500.000 Euro von Austria Wien zur Alten Dame gekommen. Anschließend erzielte er in der 2. Bundesliga allerdings auch direkt 22 Tore und teilte sich die Knipser-Krone in der vergangenen Saison mit Christos Tzolis und Robert Glatzel. "Haris ist mit seiner Größe und Durchschlagskraft ein typischer Stoßstürmer, der seinen Torriecher in den vergangenen Jahren und seinen verschiedenen Stationen unter Beweis gestellt hat. Er ist ein erfahrener Spieler und absoluter Vollprofi", erklärte TSG-Interimsboss Frank Kramer (52).

Haris Tabakovic (30) geht künftig für Hoffenheim auf Torejagd. © Andreas Gora/dpa

23. August, 16.49 Uhr: HSV verleiht Sturmtalent András Németh innerhalb der 2. Bundesliga

Der 21-jährige Mittelstürmer András Németh verlässt den Hamburger SV für ein Jahr und soll beim Ligakonkurrenten Preußen Münster Spielpraxis sammeln. Eine Kaufoption soll dabei nicht zum Deal gehören. Der HSV hatte sich die Dienste des talentierten Angreifers erst im Januar 2023 gesichert und dafür 750.000 Euro an den belgischen Erstligisten KRC Genk überwiesen. "András passt perfekt in unsere Mannschaft und auch in die Situation. András ist ein Spieler, der uns mit seiner Qualität und seinem Spiel sofort weiterhelfen wird", erklärte SCP-Geschäftsführer Ole Kittner (36).

András Németh (21, M.) spielt für den Rest der Saison gegen den HSV und wechselt auf Leihbasis zu Preußen Münster. © Heiko Becker/dpa

23. August, 10.25 Uhr: Der frühere Bochumer Antwi-Adjei kommt auf Schalke unter

Der nächste Neue für Königsblau: Schalke 04 hat Christopher Antwi-Adjei verpflichtet. Der frühere Profi vom Reviernachbarn VfL Bochum unterschrieb nach Angaben der Königsblauen einen Zweijahresvertrag. Der Vertrag des 30-Jährigen beim VfL war nicht verlängert worden. Die Schalker hatten in den vergangenen Tagen bereits mehrere Transfers getätigt, zudem war der Vertrag mit Angreifer Sebastian Polter aufgelöst worden. Antwi-Adjei ist bereits der 15. Sommer-Zugang auf Schalke.

Schalke hat sich die Dienste von Antwi-Adjei (30) gesichert. © Tom Weller/dpa

Guille Bueno (21) verlässt Borussia Dortmund für ein Jahr und wechselt leihweise zum SV Darmstadt 98 in die 2. Bundesliga. "Wir sind happy, dass wir unsere letzte offene Planstelle mit einem hochveranlagten Spieler schließen konnten. Wir haben immer kommuniziert, dass wir auf der linken Schiene noch aktiv werden wollen. Wir sind der Überzeugung, in Guille den für uns passenden Spieler gefunden zu haben", erklärte Lilien-Sportdirektor Paul Fernie (37). Das spanische Abwehrtalent kam 2021zum Nachwuchs der Borussen und bereits zweimal im Profikader. Auf sein Debüt wartet er aber noch.

Guille Bueno (21) soll bei den Lilien Spielpraxis sammeln.

22. August, 11.23 Uhr: Energie Cottbus leiht Sohn eines ehemaligen Bundesliga-Stars aus

Den Fußballfans ist Francisco Copado (50, TSG Hoffenheim, SpVgg Unterhaching) ein absoluter Begriff. Jetzt läuft sein Sohn, Lucas Copado (20), in der 3. Liga für Energie Cottbus auf. Wie der Verein bekannt gab, wird der Stürmer für ein Jahr vom österreichischen Bundesligisten Linzer ASK ausgeliehen. "Wir wissen, wie talentiert er ist und möchten das für unser Spiel nutzen, um es damit ein stückweit unberechenbarer und flexibler zu machen", sagt Trainer Claus-Dieter Wollitz (59). Copado wurde in München geboren, lernte in Unterhaching das Fußballspielen und wechselte dann an den Campus des FC Bayern. Er durchlief dort alle U-Mannschaften und gab sogar unter Julian Nagelsmann sein Bundesliga-Debüt gegen Borussia Mönchengladbach.

Lucas Copado (20) läuft ab jetzt für Energie Cottbus auf. © Nick Wass/AP/dpa

21. August, 11.23 Uhr: SV Elversberg kauft dem FC Augsburg variablen Offensivmann ab

Einen Tag nach der Leihe von Muhammed Damar tütet die SV Elversberg den nächsten Deal ein. Während der Mittelfeldspieler nur von der TSG Hoffenheim ausgeliehen ist, wurde Lukas Petkov (23) fest vom FC Augsburg verpflichtet. Der variabel einsetzbare Offensivspieler erhält einen Dreijahresvertrag an der Kaiserlinde. "Mit der Verpflichtung von Lukas Petkov ist es uns gelungen, einen jungen, dynamischen Offensivspieler für unsere Mannschaft zu gewinnen, der auch aufgrund seiner Vielseitigkeit sehr wertvoll für uns sein wird. Wir freuen uns auf die langfristige und vielversprechende Zusammenarbeit“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Petkov war in der vergangenen Saison seit dem Winter an die SpVgg Greuther Fürth verliehen.

Lukas Petkov (23, l.) wechselt fest zur SV Elversberg. © David Inderlied/dpa

20. August, 15.52 Uhr: VfL Bochum holt Ajax-Verteidiger Medic

Rückkehr nach Deutschland! Der VfL Bochum ist bei der Suche nach Verstärkung für die personell angeschlagene Defensive fündig geworden.

Der kroatische Profi-Kicker Jakov Medic von Ajax Amsterdam wechselt auf Leihbasis an die Castroper Straße. ". Der VfL verfügt über eine anschließende Kaufoption", teilte der Erstligist aus dem Ruhrpott am heutigen Dienstagnachmittag mit. Der 25-jährige Innenverteidiger kennt die deutsche Fußball-Bühne, spielte zuvor schon beim FC St. Pauli sowie in Wiesbaden und Nürnberg. Medic, der beim niederländischen Rekordmeister in der vergangenen Saison nur zu sechs Einsätzen in der Meisterschaft kam, freut sich aufs Comeback: "Die Bundesliga ist eine der Top-Ligen in Europa und war mein Ziel, seit ich erstmals den Schritt nach Deutschland gewagt habe. Der VfL ist ein bodenständiger Klub, bei dem harte Arbeit auf dem Platz von den Fans gefeiert wird."

Der VfL Bochum hat sich für die kommende Saison die Dienste von Jakov Medic (25) gesichert. Der kroatische Innenverteidiger wechselt leihweise vom niederländischen Top-Klub Ajax Amsterdam an die Castroper Straße. © VfL Bochum 1848

20. August, 14.51 Uhr: Schalke 04 verkündet den dritten Transfer binnen eines Tages

Und der Nächste, bitte! Beim FC Schalke 04 ist heute offenbar Transfer-Offensive angesagt. Nach dem kamerunischen Talent Steve Noode und dem Franzosen Ilyes Hamache kommt jetzt auch noch Mauro Zalazar. Der Perspektivspieler unterschrieb ebenso wie Hamache bis Ende Juni 2028. Noode besitzt sogar einen Kontrakt bis Ende Juni 2029.

20. August, 14.04 Uhr: FC Schalke 04 holt französischen Rechtsfuß Ilyes Hamache

Vom FC Valenciennes holt der FC Schalke 04 den Rechtsfuß Ilyes Hamache. Der 21-jährige Franzose unterschrieb bei den Königsblauen einen Vertrag bis Ende Juni 2028. "Ilyes hat in seinen über 80 Spielen in der zweiten französischen Liga gezeigt, dass er ein kreativer Fußballer mit gutem Spielverständnis ist. Mit seinem Profil, das er in seinem jungen Alter noch weiterentwickeln kann, ist er offensiv sowohl außen als auch im Zentrum einsetzbar", erklärt Sportdirektor Marc Wilmots.

Ilyes Hamache (21, M.) wird demnächst mit der Rückennummer 24 für Schalke auflaufen. © Lou BENOIST / AFP

20. August, 12.03 Uhr: 1. FC Nürnberg verleiht Ali Loune nach Aue

Der 1. FC Nürnberg hat seinen defensiven Mittelfeldspieler Ali Loune zu Erzgebirge Aue in die 3. Liga verliehen. In der vergangenen Woche hatte der 22-Jährige bereits ein Probetraining absolviert.

Ali Loune (22) wechselt auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg nach Aue. © FC Erzgebirge Aue

20. August, 11.55 Uhr: Der VfL Wolfsburg holt griechischen Verteidiger

Der VfL Wolfsburg holt sich Griechen-Power! Der Bundesligist verpflichtet Konstantinos Koulierakis von PAOK Saloniki. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger wird aber erst Ende August in der Autostadt aufschlagen. Denn mit den Griechen ist vereinbart, dass er die beiden Spiele in den Play-offs der Europa League gegen Shamrock Rovers aus Irland noch bestreitet.

Konstantinos Koulierakis (l.) wird nach den beiden Spielen in den Play-offs der Europa League nach Wolfsburg wechseln. © ANGELOS TZORTZINIS / AFP

20. August, 11.17 Uhr: Fortuna Düsseldorf holt Dawid Kownacki von Werder Bremen zurück

Nach nur einem Jahr in der Bundesliga holt Fortuna Düsseldorf Angreifer Dawid Kownacki zurück an den Rhein. Der 27-Jährige wird vom SV Werder Bremen ausgeliehen, zudem soll die Fortuna eine Kaufoption besitzen. "Wir wissen um Dawids Qualitäten und sind überzeugt, dass er schnell zu alter Stärke finden wird. Er kennt unser Setting und wird nur wenig Anlaufzeit benötigen, um in die taktischen Abläufe zu kommen, was zu diesem Zeitpunkt der Saison sicherlich ein Vorteil ist", sagt Sportdirektor Christian Weber.

20. August, 11.09 Uhr: 1. FC Nürnberg verpflichtet Julian Justavan von der TSG Hoffenheim

Der 1. FC Nürnberg hat nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie die Franken am Dienstag bekannt gaben, wechselt Julian Justavan von der TSG Hoffenheim fest in die 2. Bundesliga. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Auch die Laufzeit des Vertrages wurde nicht genannt. "Julian ist ein feiner Techniker, der ein gutes Auge hat und seine Teamkollegen gekonnt einzusetzen weiß. Er kann viele Position besetzen und ist durch seinen starken linken Fuß immer in der Lage, für kreative und entscheidende Momente zu sorgen", sagt Sportdirektor Olaf Rebbe.

20. August, 11.03 Uhr: TSG Hoffenheim leiht Mittelfeldspieler nach Elversberg aus