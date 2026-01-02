Verhalten wird "nicht toleriert": Deutsches Sturm-Juwel löst Transfer-Zoff aus

Am Freitag hat der SC Paderborn die Verpflichtung von Kennedy Okpala vom SV Waldhof Mannheim bekannt gegeben. Doch der SVW wurde davon offenbar überrumpelt.

Von Florian Mentele

Mannheim - Dieser Wechsel sorgt für mächtig Ärger! Am Freitag hat der SC Paderborn die Verpflichtung von Kennedy Okpala (21) vom SV Waldhof Mannheim bekannt gegeben. So weit, so normal. Doch der abgebende Verein wurde davon offenbar überrumpelt.

Kennedy Okpala spielte sich in der 3. Liga ins Rampenlicht. © Daniel Karmann/dpa "Der SV Waldhof Mannheim 07 hat mit Verwunderung die heutige Pressemitteilung des SC Paderborn bezüglich des Wechsels von Kennedy Okpala zur Kenntnis genommen", hieß es in einem Statement des Drittligisten in den sozialen Netzwerken. Demnach hat der 21-jährige Offensivspieler seinen laufenden Vertrag am Alsenweg zum Jahresende gekündigt und ist dann am Freitag einfach nicht zum Training erschienen. "Ein solches Verhalten wird vom SV Waldhof Mannheim 07 nicht toleriert. Kennedy Okpala ist weiterhin Spieler des SV Waldhof", erklärte der Klub daher. Okpala stammt aus der Jugend der Mannheimer, schaffte bereits 2023 den Sprung zu den Profis und avancierte in den vergangenen Spielzeiten zum Leistungsträger und Publikumsliebling. In der aktuellen Spielzeit steuerte er bereits sieben Treffer und drei Vorlagen in 18 Partien bei, wodurch er Begehrlichkeiten aus der 2. Bundesliga weckte.

Waldhof Mannheim will fristlose Kündigung von Kennedy Okpala überprüfen